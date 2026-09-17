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Pháp luật

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Hà Nội: Đâm hàng xóm tử vong vì bị chửi, dọa đánh nếu 'để nước chảy sang nhà'

Hoàng An

TPO - Bị hàng xóm chửi bới, dọa đánh nếu để nước chảy sang nhà, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn cầm dao đâm, chém khiến hàng xóm thương tích nặng, tử vong.

Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) mức án tù chung thân về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Nhân thân Hoàn có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo có vợ là bà T. (SN 1971, ở phường Việt Hưng, Hà Nội) là nhân viên vệ sinh môi trường trên địa bàn. Khi làm việc, bà T. thường thu gom phế liệu đựng vào bao tải, mang về bán.

Khoảng 0h ngày 14/2/2026, bà T. gọi chồng bị cáo Hoàn lái xe máy đến khu vực đường Đức Giang để chở bao phế liệu về nhà. Về đến nơi, Hoàn đứng rửa tay trước cửa. Cùng lúc, ông H. (hàng xóm) từ trong nhà ra ngoài thấy Hoàn nên chửi, “mày làm nước chảy sang nhà tao thì tao đánh chết”.

Hoàn đáp lại, do nước chảy sang chứ anh ta không bưng chậu nước hất sang. Bực tức, ông H. tiếp tục chửi, thách thức Hoàn đánh nhau.

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Ảnh minh họa AI.

Bị cáo Hoàn chạy vào khu bếp lấy một dao bầu ra ngoài cổng, bị ông H. đá vào sườn phải, bị Hoàn cầm dao đâm 1 nhát từ trên xuống dưới trúng chân trái ông H.

Ông H. tiếp tục lao vào dùng chân, tay đấm, đá vào người Hoàn. Còn bị cáo cầm dao đâm liên tiếp vào trán, ngực, bụng, hai tay, hai chân khiến ông H. lùi lại, ngã ngửa về phía sau. Do thương tích nặng, ông H. tử vong tại chỗ.

Giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong do mất máu cấp, suy hô hấp với các vết thương gây thủng tim, phổi, gan.

Sau khi gây án, bị cáo Hoàn cầm dao chạy vào nhà, lấy xe máy đi đến đường Đức Giang gặp vợ, bảo “tôi đâm chết người rồi”. Hoàn nhờ vợ về nhà khóa cửa, lấy cho Hoàn cái áo để mặc.

Bà T. về nhà lấy áo đưa cho Hoàn rồi khuyên chồng ra đầu thú. Do hoảng loạn, Hoàn lái xe máy đi lang thang. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hoàn bị bắt giữ khi đang ở tỉnh Phú Thọ.

Trong vụ án, con dao hung khí được giám định kết luận là dao sắc, nhọn thuộc phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm theo Thông tư 75 quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Hoàng An
#Hà Nội #Đâm hàng xóm tử vong #Đâm hàng xóm #Mâu thuẫn hàng xóm

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