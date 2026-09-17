Hai tuyến đường nối TPHCM với sân bay Long Thành sắp về đích

Ngày 15/9, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý và khai thác quỹ đất.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai đề nghị tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng các dự án có tác động lan tỏa lớn, nhất là các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, các dự án hạ tầng chiến lược và phục vụ phát triển đô thị.

Đối với các dự án đường vành đai 4 TPHCM và các tuyến ĐT.770B, ĐT.773, ĐT.769, phải tập trung hoàn thành, dứt điểm phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại trước ngày 20/9.

Đối với từng dự án, ông Võ Tấn Đức yêu cầu xây dựng đường găng tiến độ, xác định rõ mốc hoàn thành và người chịu trách nhiệm.

"Mặt bằng phải đi trước một bước, không để tình trạng vốn đã bố trí, nhà đầu tư và nhà thầu đã sẵn sàng nhưng dự án vẫn phải chờ mặt bằng", ông Đức nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai cũng yêu cầu rà soát từng dự án đang triển khai, xác định cụ thể dự án nào chậm và chậm ở khâu nào, không báo cáo chung chung...