Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Hai tuyến đường nối TPHCM với sân bay Long Thành sắp về đích

Văn Quân

TPO - Tuyến đường 25B với quy mô 10 làn xe và đường 25C rộng 8 làn, đóng vai trò kết nối Vành đai 3 TPHCM, khu vực phà Cát Lái với sân bay Long Thành. Cả hai công trình đang được thi công tăng tốc những hạng mục cuối để kịp đưa vào khai thác, đồng bộ với sân bay Long Thành cuối năm nay.

tp-c_0n1a4717.jpg
Dự án nâng cấp mở rộng đường 25B (đường Tôn Đức Thắng) đoạn từ Quốc lộ 51 đến trung tâm phường Nhơn Trạch đang chạy đua tiến độ để cùng dự án sân bay Long Thành về đích vào cuối năm.
tp-c_0n1a4619.jpg
Theo ghi nhận ngày 15/9, đoạn đầu tuyến 25B giáp Quốc lộ 51 đến giao lộ đường Hùng Vương, phường Nhơn Trạch (khoảng 2km) đã giải tỏa mặt bằng xong. Hai bên đường đang trong quá trình xây dựng, đặt cống thoát nước, san lấp mặt bằng...
tp-c_0n1a4711.jpg
tp-c_0n1a4705.jpg
Người và máy tất bật thảm nhựa trên công trường dự án 25B
tp-c_0n1a4612.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng - công nhân trên công trường - cho biết, nhà thầu yêu cầu làm xuyên ngày nghỉ kể cả chủ nhật, mỗi ngày công nhân trên công trường luân phiên làm việc từ 6h-19h cho kịp tiến độ thi công.
tp-c_0n1a4687.jpg
Từ giao lộ Hùng Vương đến Trung tâm hành chính phường Nhơn Trạch đã cơ bản xây dựng xong các hạng mục chính như nâng nền, trải thảm nhựa, trồng cây xanh, lắp đèn đường chỉ còn một số hạng mục nhỏ như làm vỉa hè đang trong giai đoạn thi công khẩn trương...
tp-c_0n1a4812.jpg
Đoạn từ Trung tâm hành chính phường Nhơn Trạch đến đường Vành đai 3 - TPHCM, nút
giao ĐT769 đã cơ bản hoàn thành tất cả các hạng mục, đem lại diện mạo mới với một tuyến đường hiện đại, quy mô 10 làn xe.
tp-c_anh-man-hinh-2026-09-15-luc-164651.png
Song hành với dự án 25B là dự án 25C với 8 làn xe kết nối trực tiếp từ vành đai 3 - TPHCM vào sân bay Long Thành. Dự án đến nay cũng chỉ còn thi công những hạng mục cuối cùng. Theo ghi nhận đoạn từ sân bay Long Thành đến Quốc lộ 51 (phường Long Phước) đã hoàn thiện.
tp-c_0n1a4851.jpg
tp-c_0n1a4836.jpg
Đoạn từ Quốc lộ 51 tới nút giao đường Hương lộ 19 (khoảng 3 km) đang thi công tăng tốc để kịp thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026. Đoạn trên được đánh giá đi qua địa hình đất yếu, chủ yếu là sình lầy. Dù gặp nhiều khó khăn song nhà thầu đã hoàn thành việc san lấp, đặt cống thoát nước và đang trong quá trình trải đá, lu nèn.
tp-c_anh-man-hinh-2026-09-15-luc.jpg
Từ nút giao Hương lộ 19 đến Vành đai 3 - TPHCM, đường Hùng Vương (xã Phước An) đã cơ bản hoàn thành với 8 làn xe. Hiện tại, dự án chỉ còn hạng mục nút giao với Vành đai 3 - TPHCM đang tiến hành thảm nhựa.
tp-c_2aoboqv3m4v3fykhuxxzimwclvmepjudp0eduiem.jpg
Dự án nâng cấp mở rộng đường 25B cùng với dự án xây dựng đường 25C (từ Hương lộ 19 đến Quốc lộ 51) đang đồng thời triển khai thi công là 2 dự án được Đồng Nai thực hiện tạo 2 trục giao thông kết nối từ sân bay Long Thành đến TPHCM và ngược lại.

Ngày 15/9, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý và khai thác quỹ đất.

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai đề nghị tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng các dự án có tác động lan tỏa lớn, nhất là các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, các dự án hạ tầng chiến lược và phục vụ phát triển đô thị.

Đối với các dự án đường vành đai 4 TPHCM và các tuyến ĐT.770B, ĐT.773, ĐT.769, phải tập trung hoàn thành, dứt điểm phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại trước ngày 20/9.

Đối với từng dự án, ông Võ Tấn Đức yêu cầu xây dựng đường găng tiến độ, xác định rõ mốc hoàn thành và người chịu trách nhiệm.

"Mặt bằng phải đi trước một bước, không để tình trạng vốn đã bố trí, nhà đầu tư và nhà thầu đã sẵn sàng nhưng dự án vẫn phải chờ mặt bằng", ông Đức nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai cũng yêu cầu rà soát từng dự án đang triển khai, xác định cụ thể dự án nào chậm và chậm ở khâu nào, không báo cáo chung chung...

Văn Quân
#Đồng Nai #Sân bay Long Thành #TPHCM #25B #25C #hầm chui đường Tôn Đức Thắng #đường Nguyễn Ái Quốc #Bến Lức - Long Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe