Cận cảnh công trường gần 9.000 công nhân ngày đêm dựng xây diện mạo Vinhomes Global Gate Hạ Long

Gần 9.000 công nhân thi công 24/7 cùng hơn 2.000 phương tiện, máy móc đang đồng loạt triển khai tại công trường Vinhomes Global Gate Hạ Long trong tháng 9/2026. Những tuyến đường dần thành hình đang đưa bản quy hoạch tiến gần hơn tới một diện mạo đô thị thực tế, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho những gia đình đã lựa chọn tổ ấm bên vịnh di sản.

Những đại lộ dần mở lối về tổ ấm tương lai

Với người đã chọn một ngôi nhà tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, mỗi hình ảnh mới từ công trường đều khiến tương lai trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn. Con đường đang mở hôm nay sẽ dẫn lối về nhà; những khu vực đang thi công sẽ dần hình thành nơi gia đình bắt đầu một nhịp sống mới.

Tháng 9/2026, quy mô triển khai trên thực địa cho thấy nhịp kiến tạo đang được duy trì mạnh mẽ. Gần 9.000 công nhân làm việc 24/7, cùng hơn 2.000 phương tiện và máy móc đồng loạt hoạt động. Phía sau những con số là các ca làm việc nối tiếp, đưa từng phần của quy hoạch tiến gần hơn tới hình hài một thành phố hiện đại bên vịnh di sản.

Nhịp thi công xuyên ngày đêm đang liên tục mang đến những đổi thay trên công trường siêu đô thị 6.200 ha.

Dấu mốc đáng chú ý trong tháng 9 là Đại lộ Apollo rộng 60m đã hoàn thành san lấp, hướng tới mốc dự kiến hoàn thành vào 30/9/2026. Từ một trục đường trên bản vẽ, Apollo đang hiện diện ngày càng rõ trên thực địa, góp phần định hình mạng lưới giao thông của đại đô thị.

Với khách hàng theo dõi dự án, một tuyến đại lộ thành hình luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Khoảng không gian vốn được hình dung qua phối cảnh bắt đầu có chiều dài, bề rộng và hướng đi cụ thể. Người mua có thể nhận ra những tuyến kết nối, hình dung hành trình trở về và cảm nhận tầm vóc của nơi mình sẽ gắn bó.

Cùng với Apollo, Đại lộ Thiên Đường rộng 40m đã đạt 95% khối lượng thi công. Các trục đường chủ đạo được triển khai, trong khi đường nội khu tại các khu trọng điểm đã hoàn thiện. Từ đại lộ đến những tuyến đường bên trong, từng hạng mục nối tiếp nhau đang làm rõ dần cấu trúc của một đô thị tương lai.

Các trục đường chủ đạo được triển khai, trong khi đường nội khu tại các khu trọng điểm đã hoàn thiện

Đằng sau nhịp chuyển động của máy móc và những tuyến đường là công việc của hàng nghìn con người. Thi công 24/7 đồng nghĩa với các ca làm việc tiếp nối, duy trì nhịp công trường qua cả những giờ thành phố nghỉ ngơi. Vì thế, mỗi dấu mốc trên công trường không chỉ phản ánh tiến độ, mà còn cho thấy nỗ lực cụ thể đang được đặt vào từng phần của một siêu đô thị mới.

Mỗi bước tiến bồi đắp thêm niềm tự hào về nơi được gọi là “nhà”

Chọn một ngôi nhà đang được xây dựng cũng là bắt đầu một hành trình chờ đợi. Từ lần đầu xem quy hoạch, lựa chọn vị trí đến khi hình dung căn phòng của con hay bữa cơm gia đình trong tổ ấm mới, mỗi dấu mốc của dự án đều khiến tương lai trở nên gần hơn.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, sự chuyển động đồng thời của lực lượng thi công, máy móc và các tuyến đường đang tiếp thêm niềm tin cho hành trình đó. Khách hàng có những dấu mốc cụ thể để theo dõi, từ phần san lấp đã hoàn thành trên Đại lộ Apollo tới tiến độ Đại lộ Thiên Đường và đường nội khu tại các khu trọng điểm.

Với những gia đình đã lựa chọn đồng hành cùng siêu đô thị biển, niềm vui đôi khi đến từ những thay đổi rất giản dị. Một bức ảnh mới có thể khiến câu chuyện về ngôi nhà lại được nhắc tới trong bữa cơm gia đình. Ông bà mong có thêm không gian gần con cháu, cha mẹ nghĩ về cuộc sống ổn định, trẻ nhỏ háo hức với căn phòng riêng. Tiến độ khẩn trương của dự án vì thế còn chạm tới những mong muốn rất riêng của từng gia đình.

Những tuyến đường nội khu, những dãy nhà đang thành hình giúp khách hàng hình dung rõ hơn hành trình trở về ngôi nhà bên vịnh di sản

Với người đang tìm kiếm một nơi an cư bên vịnh, công trường cũng mang đến góc nhìn trực tiếp về dự án. Quy mô tổ chức thi công và những hạng mục đã đạt dấu mốc cụ thể giúp việc tìm hiểu ngôi nhà tương lai gắn với những gì đang diễn ra hôm nay. Niềm tin được bồi đắp bằng cả hình dung về cuộc sống và sự chuyển động trên thực địa.

Một thành phố toàn cầu bên vịnh di sản đang được dựng xây từ những ngày công nối tiếp. Mỗi tuyến đường hoàn thành, mỗi hạng mục tiến thêm một bước lại đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long gần hơn với diện mạo tương lai. Và với những gia đình đang dõi theo, niềm háo hức cũng lớn dần khi chờ ngày được đi trên con đường quen, mở cửa tổ ấm của mình và tự hào nói rằng đây là nơi cả nhà thuộc về.