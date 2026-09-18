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Lai Châu:

Làm rõ việc cầu kính cao nhất Việt Nam tạm dừng hoạt động

Thái Thịnh

TPO - UBND tỉnh Lai Châu lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ việc Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây thông báo dừng hoạt động, sau khi doanh nghiệp cho rằng hoạt động thi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng gây ảnh hưởng.

UBND tỉnh Lai Châu vừa thông tin về việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn liên quan đến việc dừng hoạt động Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây do doanh nghiệp này đầu tư, vận hành.

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Cầu kính Rồng Mây tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dulichlaichau.

Ngày 15/9, doanh nghiệp này có văn bản thông báo dừng hoạt động Dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn (còn gọi là Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây). Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn, việc dừng hoạt động khu du lịch này do lo ngại quá trình thi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng (do Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc đầu tư, phía trên khu du lịch Cầu kính Rồng Mây) làm mất an toàn.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ của hai dự án. Kết quả bước đầu cho thấy hai dự án không chồng lấn về phạm vi sử dụng đất về vị trí, ranh giới và diện tích.

Ngày 17/9, UBND xã Bình Lư yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng tạm dừng thi công đoạn đường công vụ để phục vụ kiểm tra thực địa và rà soát hồ sơ pháp lý.

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Điểm giáp ranh phần thi công thi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng mà theo đại diện Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây nếu thi công tiếp sẽ có nguy cơ mất an toàn cho đơn vị.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn sẽ kiểm tra thực địa khu vực triển khai hai dự án, rà soát hồ sơ pháp lý, làm rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng (nếu có) và trách nhiệm của các bên liên quan.

UBND tỉnh Lai Châu khẳng định sẽ xử lý vụ việc trên tinh thần khách quan, công khai, bình đẳng và thượng tôn pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp. Nếu phát hiện sai phạm, tỉnh sẽ xử lý theo quy định.

Thái Thịnh
#Cầu kính Rồng Mây

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