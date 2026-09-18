Anh: Hồ sơ vụ cướp ở sân bay gây rúng động

TPO - Ngày 16/9 vừa qua, bốn người đàn ông đã bị kết án tù sau khi dùng hơi cay để thực hiện một vụ cướp hành lý tại sân bay Heathrow, Anh, khiến nhà ga số 3 phải phong tỏa trong nhiều giờ và một số hành khách phải nhập viện.

Vụ việc xảy ra vào sáng 7/12/2025, tại sân bay Heathrow. Nhóm đối tượng đã sử dụng chất được cho là hơi cay CS trong quá trình tiếp cận và cướp vali của hai nữ hành khách vừa đáp chuyến bay từ Johannesburg, Nam Phi.

Tại Tòa án Hình sự Isleworth, bốn bị cáo gồm Tyrone Richards (31 tuổi), Anton Clarke-Butcher (25 tuổi), Omoneke Whyte (31 tuổi) và Denzel Eduardo (29 tuổi), đều thừa nhận hành vi gây rối trật tự công cộng và bị tuyên án tù.

Thẩm phán Kwame Inyundo cho biết nhóm này đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân và sử dụng “bạo lực nghiêm trọng và kéo dài” trong vụ việc.

Xịt hơi cay trong thang máy

Theo hồ sơ tại tòa, khoảng 8h ngày 7/12/2025, ba thành viên trong nhóm mặc quần áo tối màu, che kín mặt và xịt một chất được cho là hơi cay CS vào một thang máy tại bãi đỗ xe sân bay.

Vụ việc xảy ra tại nhà ga số 3 của sân bay Heathrow và tất cả các bị cáo đều mặc trang phục tối màu. Ảnh: CPS.

Bên trong thang máy lúc đó có hai phụ nữ vừa đến sân bay Heathrow trên chuyến bay của British Airways từ Johannesburg, cùng hai người đàn ông tới sân bay để đón họ.

Tòa cho biết chưa có bằng chứng rõ ràng về việc ai trực tiếp sử dụng bình xịt hơi cay. Tuy nhiên, cả bốn bị cáo đều thừa nhận tham gia vào kế hoạch chung.

Khi thang máy di chuyển xuống tầng trệt, khí cay tiếp tục phát tán. Những người có mặt trong khu vực hoảng loạn chạy khỏi thang máy. Khí cay cũng ảnh hưởng đến những người ở khu vực lân cận, đặc biệt là khách và nhân viên tại một quán Caffe Nero.

Một nhân viên của Caffe Nero cho biết cô bắt đầu ho và nôn ra máu sau khi tiếp xúc với khí cay. “Một phút trước tôi vẫn cảm thấy bình thường, rồi gần như ngay lập tức trở nên không khỏe”, cô nói trước tòa, đồng thời cho biết bản thân cảm thấy rất sợ hãi.

Một nhân viên chăm sóc khách hàng tại nhà ga số 3 cũng mô tả vụ việc là “đáng sợ”. Người này cho biết cô cảm thấy chóng mặt, như sắp ngất, trong khi một phụ nữ ngồi xe lăn mà cô đang hỗ trợ gặp khó khăn khi hô hấp và phải sử dụng ống hít.

Nhắm mục tiêu vào vali của hai nữ hành khách

Sau khi rời khu vực thang máy, hai nữ hành khách di chuyển tới khu vực đón taxi của sân bay. Nhóm bị cáo tiếp tục bám theo và đối đầu với họ.

Theo lời thẩm phán Inyundo, hành vi của nhóm cho thấy họ “đặc biệt và có chủ đích” nhắm tới những chiếc vali của hai phụ nữ.

“Nhóm của các bị cáo đã đi theo và đối đầu với hai người phụ nữ khi họ cố gắng bắt taxi. Nhóm đã đe dọa sử dụng bạo lực và lấy những chiếc vali của họ”, thẩm phán nói.

Hình ảnh từ camera giám sát được trình chiếu tại tòa dường như đã ghi lại khoảnh khắc một trong những nghi phạm lấy chiếc vali. Ảnh: CPS.

Khoảng 8h03 ngày 7/12/1025, một trong hai phụ nữ bị xịt hơi cay CS trực tiếp vào mặt ở khoảng cách gần, khiến cô ho và nghẹn thở.

Hơi cay CS là chất được lực lượng cảnh sát tại nhiều quốc gia sử dụng để kiểm soát đám đông và tạm thời làm mất khả năng chống cự của con người.

Những chiếc vali bị lấy đi trong vụ việc đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Cái kết đích đáng cho nhóm cướp

Sau sự cố, nhà ga số 3 bị phong tỏa, gây gián đoạn đáng kể hoạt động đi lại tại sân bay Heathrow. Hành khách rời sân bay hoặc đang trên đường tới sân bay phải đối mặt với tình trạng chậm trễ đối với các tuyến xe buýt trung chuyển và tàu hỏa.

Camera an ninh ghi lại một phần diễn biến vụ việc và được trình chiếu tại phiên tòa. Tuy nhiên, một phần hình ảnh bị cây thông Noel trong khu vực che khuất.

Một hành khách đáp chuyến bay qua đêm từ Nam Phi cùng con trai 14 tháng tuổi cũng kể lại nỗi lo sợ về sự an toàn của con khi vụ việc xảy ra.

Tại phiên tòa ngày 16/9/2026, thẩm phán nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc và cho rằng các nạn nhân đã bị nhóm đối tượng nhắm tới một cách có chủ đích.

Tyrone Richards, tham gia phiên xét xử qua video từ nhà tù HMP Wayland ở Norfolk, bị tuyên 27 tháng tù.

Omoneke Whyte và Denzel Eduardo, tham gia phiên tòa qua video từ nhà tù HMP Wormwood Scrubs, mỗi người nhận 23 tháng tù. Clarke-Butcher, cũng đang ở nhà tù này, bị kết án 21 tháng tù.