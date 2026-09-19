Xếp hàng thăm tòa nhà mỗi năm chỉ mở một lần ở TPHCM

Sáng 19/9, hàng dài người xếp hàng chờ khám phá Dinh thự Pháp, đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn. Công trình này mỗi năm chỉ mở một lần, giới hạn khách tham quan.