Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phố đi bộ Lạng Sơn có gì đặc biệt?

Anh Trọng

TPO - Tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, Lạng Sơn thời gian qua đã có một số chương trình đã tạo điểm nhấn như “Vì bình yên nơi địa đầu Tổ quốc”, “Vang mãi bản hùng ca độc lập”, trong đó có sự tham gia biểu diễn của Đoàn Quân nhạc và Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an...

Sau gần 3 tháng thí điểm không gian văn hóa phố đi bộ trên đường Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lạng Sơn vừa có báo cáo các kết quả triển khai giai đoạn đầu. Theo đó, hoạt động của phố đi bộ vào cuối tuần đã thu hút gần 100.000 lượt người tham gia.

“Từ ngày 11/7-5/9, không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, đã tổ chức với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật; hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, trưng bày di sản và giới thiệu sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở để UBND Lạng Sơn xem xét, tiếp tục duy trì và kéo dài hoạt động thay vì chỉ tổ chức theo mô hình thí điểm” - đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn thông tin.

692823-img-4025-09423803.jpg
Hoạt động văn hóa, văn nghệ tại không gian văn hóa đường Hùng Vương trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Tại không gian văn hóa đường Hùng Vương thời gian qua đã có một số chương trình đã tạo điểm nhấn như “Vì bình yên nơi địa đầu Tổ quốc”, “Vang mãi bản hùng ca độc lập”, trong đó có sự tham gia biểu diễn của Đoàn Quân nhạc và Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)...

Từ kết quả trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn vừa có đánh giá và chỉ đạo, xác định không gian này không chỉ là nơi tổ chức các chương trình văn nghệ cuối tuần mà cần được phát triển thành một sản phẩm du lịch gắn với kinh tế đêm, lấy bản sắc văn hóa Xứ Lạng làm nền tảng, kết nối văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, kết thúc 3 tháng thí điểm (hết tháng 9), Sở VHTT&DL được giao chủ trì hoàn thiện đánh giá hoạt động, xây dựng chương trình theo từng tuần, từng chủ đề. Trong tháng 9, cơ quan chuyên môn hoàn thành xây dựng đề án hoặc quy chế hoạt động theo hướng kéo dài, xác định cụ thể sơ đồ, chức năng từng khu vực, tiêu chuẩn tham gia và cơ chế bồi dưỡng đối với các lực lượng phục vụ.

Từ tháng 10, không gian văn hóa phố đi bộ đường Hùng Vương kết thúc thí điểm, trở thành hoạt động thường xuyên dịp cuối tuần.

Anh Trọng
#Tỉnh Lạng Sơn #không gian văn hóa đường Hùng Vương #phố đêm Lạng Sơn #phố đi bộ Lạng Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe