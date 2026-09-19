Phố đi bộ Lạng Sơn có gì đặc biệt?

TPO - Tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, Lạng Sơn thời gian qua đã có một số chương trình đã tạo điểm nhấn như “Vì bình yên nơi địa đầu Tổ quốc”, “Vang mãi bản hùng ca độc lập”, trong đó có sự tham gia biểu diễn của Đoàn Quân nhạc và Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an...

Sau gần 3 tháng thí điểm không gian văn hóa phố đi bộ trên đường Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lạng Sơn vừa có báo cáo các kết quả triển khai giai đoạn đầu. Theo đó, hoạt động của phố đi bộ vào cuối tuần đã thu hút gần 100.000 lượt người tham gia.

“Từ ngày 11/7-5/9, không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, đã tổ chức với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật; hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, trưng bày di sản và giới thiệu sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở để UBND Lạng Sơn xem xét, tiếp tục duy trì và kéo dài hoạt động thay vì chỉ tổ chức theo mô hình thí điểm” - đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ tại không gian văn hóa đường Hùng Vương trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Tại không gian văn hóa đường Hùng Vương thời gian qua đã có một số chương trình đã tạo điểm nhấn như “Vì bình yên nơi địa đầu Tổ quốc”, “Vang mãi bản hùng ca độc lập”, trong đó có sự tham gia biểu diễn của Đoàn Quân nhạc và Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)...

Từ kết quả trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn vừa có đánh giá và chỉ đạo, xác định không gian này không chỉ là nơi tổ chức các chương trình văn nghệ cuối tuần mà cần được phát triển thành một sản phẩm du lịch gắn với kinh tế đêm, lấy bản sắc văn hóa Xứ Lạng làm nền tảng, kết nối văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, kết thúc 3 tháng thí điểm (hết tháng 9), Sở VHTT&DL được giao chủ trì hoàn thiện đánh giá hoạt động, xây dựng chương trình theo từng tuần, từng chủ đề. Trong tháng 9, cơ quan chuyên môn hoàn thành xây dựng đề án hoặc quy chế hoạt động theo hướng kéo dài, xác định cụ thể sơ đồ, chức năng từng khu vực, tiêu chuẩn tham gia và cơ chế bồi dưỡng đối với các lực lượng phục vụ.

Từ tháng 10, không gian văn hóa phố đi bộ đường Hùng Vương kết thúc thí điểm, trở thành hoạt động thường xuyên dịp cuối tuần.