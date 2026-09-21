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Lâm Đồng rốt ráo kiểm tra hoạt động du lịch trước đợt mưa rất lớn

Thái Lâm

TPO - Từ ngày 21-24/9, Lâm Đồng có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu tăng cường kiểm tra các tour mạo hiểm, dã ngoại, vui chơi nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 21-24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Đáng chú ý, có khả năng xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Lâm Đồng đã có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như xã Sơn Điền 112 mm, xã Trường Xuân 67 mm, xã Đức An và xã Đơn Dương cùng 66 mm, xã Hàm Kiệm 56 mm; các xã Thuận Hạnh, Tuy Đức và Lạc Dương cùng 55 mm.

Dự báo, các khu vực ở Lâm Đồng tiếp tục có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều tối và đêm.

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Lâm Đồng sắp hứng đợt mưa rất to, có nơi trên 400 mm.

Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, kịp thời thông tin để người dân chủ động phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Lực lượng xung kích cấp xã phải kiểm tra các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, đồng thời khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng được yêu cầu canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là đèo Bảo Lộc, Prenn, Mimosa, Tà Nung, đường 722 và quốc lộ 27C; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời các sự cố, bảo đảm giao thông.

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Trận lũ lớn cuối năm 2025 tại Lâm Đồng đã khiến hơn 6.000 căn nhà chìm trong nước.

Đối với hoạt động du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tăng cường kiểm tra các tour mạo hiểm, dã ngoại và hoạt động vui chơi có tính chất mạo hiểm trong mùa mưa, nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo để các địa phương và người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #mưa rất lớn #lũ quét #sạt lở #dự báo thời tiết

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