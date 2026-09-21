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Mục sở thị cây cầu bất đối xứng dài nhất thế giới tại Đài Loan

Vũ Lương

TPO - Sau gần 30 năm chuẩn bị từ ý tưởng đến hiện thực hóa và 7 năm thi công, cầu Đạm Giang - cây cầu dây văng một trụ bất đối xứng dài nhất thế giới nổi bật trên cửa sông Đạm Thủy của Đài Loan - Trung Quốc vừa được đưa vào khai thác từ tháng 8 vừa qua. Công trình do nữ kiến trúc sư người Anh gốc Iraq Zaha Hadid thiết kế kiến trúc, với hình dáng mềm mại, táo bạo giữa không gian sông nước.

PV Tiền Phong vừa có chuyến đi trải nghiệm trên cây cầu đặc biệt này, ghi lại những góc nhìn từ trên cầu và câu chuyện phía sau công trình được ví như một biểu tượng mới của Đài Loan - Trung Quốc.

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Giữa cửa sông Đạm Thủy là một cây cầu đặc biệt. Không đối xứng, không sử dụng hệ thống trụ tháp đôi quen thuộc, cầu Đạm Giang gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi một trụ tháp khổng lồ vươn cao và những sợi cáp trải dài như những đường nét của một tác phẩm điêu khắc. Ảnh: Taiwan Today.
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Điểm đặc biệt nhất của công trình nằm ở chính trụ tháp trung tâm. Trụ cao khoảng 200 m, đứng giữa hai nhịp có chiều dài rất khác nhau, tạo nên cấu trúc bất đối xứng đặc trưng.
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Từ trụ chính, hàng loạt dây văng tỏa xuống mặt cầu. Khi nhìn gần, những sợi cáp tưởng như đơn giản lại tạo nên một hình học rất mạnh: Các đường thẳng liên tục thay đổi theo góc nhìn và ánh sáng. Công trình sử dụng 94 sợi cáp dây văng, trong đó sợi dài nhất khoảng 441 m.
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Cầu không chỉ được đặt lên dòng sông. vị trí của trụ chính cũng được tính toán để hạn chế ảnh hưởng tới giao thông đường thủy và hệ sinh thái vùng đất ngập nước tại cửa sông. Đây cũng là lý do hình dáng đặc biệt của cây cầu không đơn thuần là câu chuyện về thẩm mỹ.
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Từ dưới đất nhìn lên Đạm Giang là một công trình khổng lồ, nhưng khi đứng trên cầu cảm giác lại hoàn toàn khác. Những sợi cáp, mặt cầu và trụ chính cùng tạo thành một không gian giao thông hiện đại, kết nối hai bờ cửa sông. Cầu được xây dựng nhằm tăng kết nối giữa hai bờ Đạm Thủy - Bát Lý, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu. Ảnh: Taiwan Today.
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Đằng sau vẻ ngoài tối giản là một hệ thống kỹ thuật phức tạp. Thiết kế của cây cầu phải tính đến đồng thời tải trọng giao thông, gió mạnh và hoạt động địa chấn - những yếu tố đặc biệt đáng lưu ý tại Đài Loan. Hệ thống giảm chấn thủy lực được sử dụng để hỗ trợ công trình trước các rung động.
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Với chiều dài hơn 900 m, với một trụ tháp cao 200 m và kết cấu dây văng một trụ bất đối xứng, Đạm Giang được giới thiệu là cây cầu dây văng một trụ bất đối xứng dài nhất thế giới. Tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, cầu Đạm Giang tại Đài Loan chính thức thông xe sau 30 năm chuẩn bị, khả năng chịu động đất trên 7 độ. Ảnh: Taiwan Today.
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Chỉ cần một góc máy đủ rộng, đặc điểm “bất đối xứng” hiện ra rất rõ: Một bên là nhịp cầu chính dài khoảng 450 m, phía còn lại chỉ khoảng 175 m. Chính sự chênh lệch này tạo nên hình dáng khác biệt của Đạm Giang. Không chỉ là một công trình giao thông, cây cầu đang trở thành một biểu tượng mới của Đài Loan, Trung Quốc.
Vũ Lương
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