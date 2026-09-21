Mục sở thị cây cầu bất đối xứng dài nhất thế giới tại Đài Loan

TPO - Sau gần 30 năm chuẩn bị từ ý tưởng đến hiện thực hóa và 7 năm thi công, cầu Đạm Giang - cây cầu dây văng một trụ bất đối xứng dài nhất thế giới nổi bật trên cửa sông Đạm Thủy của Đài Loan - Trung Quốc vừa được đưa vào khai thác từ tháng 8 vừa qua. Công trình do nữ kiến trúc sư người Anh gốc Iraq Zaha Hadid thiết kế kiến trúc, với hình dáng mềm mại, táo bạo giữa không gian sông nước.