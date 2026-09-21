Hơn 14 triệu lượt xem 'diễn viên AI' đang phỏng vấn bỗng 'bắn' tiếng Quảng Đông

TPO - Nữ diễn viên được tạo bằng AI Tilly Norwood đã gặp trục trặc khi tham gia phỏng vấn trực tuyến. Video ghi lại khoảnh khắc cô nói lạc sang tiếng Quảng Đông (Trung Quốc) hút hàng triệu lượt xem trên X.

Ngày 18/9, tài khoản X chính thức của chương trình Piers Morgan Uncensored gây chú ý với bài đăng có tiêu đề "Độc quyền: Nữ diễn viên AI Tilly Norwood bị lỗi và bắt đầu nói tiếng Trung Quốc trong buổi phỏng vấn với Piers Morgan và diễn viên Tom Conti".

Đi kèm thông điệp là đoạn video ghi lại khoảnh khắc "không hoàn hảo" của người đẹp được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.

Theo People, video được cắt từ tập lên sóng vào tối cùng ngày của chương trình trò chuyện trên YouTube. Tilly Norwood góp mặt để quảng bá cho bộ phim mới Misaligned.

Tilly Norwood được phỏng vấn trên chương trình Piers Morgan Uncensored. Nguồn: X.

'Nữ diễn viên AI' gặp trục trặc

Trong cuộc phỏng vấn, diễn viên kiêm đạo diễn Scotland Tom Conti hỏi Tilly: "Những diễn viên khác trong bộ phim Misaligned là người thật hay giống như cô? Họ thực sự là con người và cô được đưa vào các cảnh quay? Hay tất cả đều là hình ảnh do máy tính tạo ra?”.

Tilly đáp lại: "Đó là điểm thú vị, Tom. Bộ phim Misaligned của tôi là tác phẩm kết hợp. Nghĩa là các đạo diễn, biên kịch và biên tập viên vẫn đóng vai trò quan trọng. Đây không phải là việc thay thế bất kỳ ai, mà là khám phá những cách mới để kể chuyện".

Conti không hài lòng với câu trả lời này, cho rằng Tilly chưa vào đúng trọng tâm và yêu cầu cô phản hồi chính xác hơn.

“À, đúng rồi. Ông đang hỏi về những diễn viên khác trong Misaligned. Tất cả họ đều là bản sao kỹ thuật số, giống như tôi. Đây là tác phẩm kết hợp, có nghĩa là…”, Tilly đang chia sẻ trôi chảy bất ngờ im bặt.

Vài giây sau, nữ diễn viên AI bắt đầu "bắn" tiếng Quảng Đông, khiến cả Conti và Morgan sững sờ trong chốc lát rồi nhếch khóe miệng tỏ vẻ thích thú.

“Có vẻ cô đang nói tiếng Trung mà chẳng có lý do gì. Tại sao cô lại làm vậy?”, dẫn chương trình Morgan thắc mắc.

Tilly Norwood lập tức xin lỗi và cho biết cô gặp trục trặc. Cô làm rõ: "Tôi chắc chắn không định bắt đầu nói tiếng Trung hay bắt chước Piers. Thỉnh thoảng tôi hơi bị lẫn lộn một chút. Ngay cả với tôi, đó cũng là tình huống khá bất ngờ. Thông thường mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đôi khi những chuyện như vậy vẫn xảy ra".

Tranh cãi bùng nổ

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đến ngày 21/9, lượng người xem vượt mức 14,6 triệu.

Đoạn video ghi lại cuộc trao đổi được tài khoản X của chương trình đăng tải vào cuối ngày hôm đó và tính đến ngày 19/9 đã thu hút hơn 12 triệu lượt xem. Phần lớn cư dân mạng tỏ ra khó hiểu về ý nghĩa của cuộc phỏng vấn.

Cư dân mạng bình luận: "Họ đang phỏng vấn máy tính sao? Chúng ta hết người để làm điều đó rồi à?", "Tôi đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc phỏng vấn này", "Xem người khác nói chuyện với AI chắc là nội dung nhàm chán nhất từng được phát sóng", "Cô ta không phải diễn viên. Cô ta chỉ là kẻ giả mạo được tạo ra bằng máy tính"...

Cư dân mạng không hoan nghênh Tilly Norwood. Ảnh: IG

Một số khán giả thắc mắc về nội dung đoạn nói tiếng Trung của Tilly Norwood. Một số người hiểu ngôn ngữ cho rằng nữ diễn viên AI chỉ lặp lại ý đã chia sẻ bằng tiếng Anh trước đó.

Số khác lại tỏ ra thích thú với biểu cảm "không hiểu chuyện gì đang xảy ra" của Tom Conti, trong khi nhiều người tuyên bố không ủng hộ phim Misaligned.

Tilly Norwood cũng để lại bình luận ở dưới bài đăng. Nữ diễn viên ảo đáp lại với giọng điệu hài hước rằng vì biết hơn 30 ngôn ngữ nên thỉnh thoảng phải khoe ra.

Eline van der Velden, nhà sáng lập Particle6, nói với Deadline rằng Tilly Norwood có thể chỉ đang “thể hiện” khả năng ngoại ngữ, bởi phần lớn các cuộc phỏng vấn trước đó của nhân vật này đều diễn ra bằng tiếng Anh.

Trong khi đó, đại diện truyền thông của Particle6 nói với Forbes rằng đây chưa chắc là lỗi. Theo người này, Norwood có thể đã “nghe thấy tiếng Quảng Đông” và chuyển sang ngôn ngữ này.

Phiên bản Tilly Norwood xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn được gọi là “Talking Tilly”, hệ thống AI được thiết kế riêng để tương tác với báo chí, khác với nhân vật Norwood trong phim. Hệ thống này sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn và bộ hướng dẫn dài 12 trang nhằm định hình tính cách, cách nói chuyện, khiếu hài hước cũng như giới hạn của Norwood.

Sự việc vì thế tiếp tục gây tranh luận. TechCrunch cho biết Norwood từng tham gia khoảng 75 cuộc phỏng vấn với các nhà báo và một số câu trả lời trước đó cũng bị nhận xét là bất thường.

Tilly Norwood là nhân vật kỹ thuật số được tạo bằng trí tuệ nhân tạo bởi Particle 6, công ty sản xuất do Eline van der Velden sáng lập.

Nhân vật này gây tranh cãi từ năm 2025 khi Particle 6 cho biết một số công ty quản lý nghệ sĩ quan tâm đến việc đại diện cho Norwood. Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) sau đó phản đối gọi Norwood là diễn viên. Họ cho rằng nhân vật AI được xây dựng dựa trên tác phẩm của nhiều diễn viên chuyên nghiệp mà không có sự cho phép hoặc trả thù lao.

Misaligned, bộ phim đánh dấu màn ra mắt của Norwood, được giới thiệu là “phim hài - chính kịch kể câu chuyện trưởng thành, pha trộn với sự hỗn loạn mang tính hiện sinh của AI”. Phim chưa có ngày phát hành cụ thể.