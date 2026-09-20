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Giải trí

Phạm Băng Băng nhận giải thành tựu đặc biệt

​Tú Oanh

TPO - Phạm Băng Băng chia sẻ niềm vui sau khi được trao giải Thành tựu đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026, ghi nhận những đóng góp của nữ diễn viên đối với điện ảnh châu Á và quốc tế.

Ngày 20/9, Phạm Băng Băng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc nhận giải Thành tựu đặc biệt (Special Tribute Award) tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51.

Trên sân khấu, nữ diễn viên sinh năm 1981 đẹp lộng lẫy với váy dạ hội màu ánh kim bạc pha champagne. Cô hoàn thiện vẻ ngoài với kiểu trang điểm tinh tế, tóc búi thấp theo phong cách cổ điển và đôi khuyên tai nổi bật màu xanh ngọc.

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Phạm Băng Băng nhận giải Thành tựu đặc biệt của TIFF vào ngày 19/9. Ảnh: IG.

Cầm trên tay chiếc cúp danh giá, Phạm Băng Băng gửi lời cảm ơn ban tổ chức TIFF và CEO liên hoan phim, ông Cameron Bailey, vì trao cho cô vinh dự to lớn.

“Trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc và hành trình của tôi vẫn tiếp tục”, người đẹp 8X nhấn mạnh.

Giải thưởng đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động quốc tế của Phạm Băng Băng. TIFF xếp Phạm Băng Băng cùng những tên tuổi như Penélope Cruz, Helen Mirren, Seth Rogen, Isabelle Huppert và đạo diễn Lee Chang Dong trong danh sách những nghệ sĩ được vinh danh tại Tribute Awards 2026.

Ban tổ chức trao giải cho Phạm Băng Băng nhằm ghi nhận nhiều năm hoạt động của cô trong điện ảnh châu Á và quốc tế. TIFF đánh giá nữ diễn viên có sự nghiệp kéo dài khoảng ba thập kỷ, từ những vai diễn tại Trung Quốc đến các dự án quốc tế như X-Men: Days of Future PastThe 355. Cô từng gây chú ý tại chính TIFF với I Am Not Madame Bovary năm 2016.

Phạm Băng Băng trở lại Toronto năm nay cùng Diary of a Mad Old Man của đạo diễn Wayne Wang. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Tanizaki Junichiro, có sự tham gia của Phạm Băng Băng và nam diễn viên Nhật Bản Lily Franky. Tác phẩm có buổi công chiếu thế giới ngày 18/9 tại Roy Thomson Hall trong khuôn khổ TIFF.

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Phạm Băng Băng diện đầm đuôi cá lộng lẫy đến từ nhà mốt Lebanon Georges Hobeika trên thảm đỏ ra mắt phim Diary of a Mad Old Man. Đồng hành với cô có đạo diễn Wayne Wang và tài tử Nhật Bản Lily Franky. Ảnh: IG
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Phạm Băng Băng được khen sở hữu nhan sắc thách thức thời gian. Ảnh: IG.

Ông Bailey đặc biệt khen ngợi: “Helen Mirren và Phạm Băng Băng mang đến những màn trình diễn táo bạo, cuốn hút tại kỳ liên hoan năm nay, tiếp nối những di sản nghệ thuật mang tính biểu tượng của họ”.

Việc Phạm Băng Băng xuất hiện tại Toronto năm nay diễn ra trong bối cảnh điện ảnh Hoa ngữ có sự hiện diện đáng kể hơn tại TIFF. Theo Reuters, TIFF 2026 giới thiệu sáu tác phẩm tiếng Trung hoặc do Trung Quốc sản xuất, gấp đôi so với mùa giải trước.

​Tú Oanh
#Phạm Băng Băng #Phạm Băng Băng nhận giải Thành tựu đặc biệt #TIFF 2026 #Phạm Băng Băng tại TIFF #Liên hoan phim quốc tế Toronto

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