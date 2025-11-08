Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Phạm Băng Băng trắng tay

Minh Vũ

TPO - Phạm Băng Băng trắng tay tại LHP Tokyo, nữ diễn viên cay đắng chia sẻ cô đã phải vượt qua nhiều cửa ải khó khăn trong 7 năm qua.

Theo QQ, Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 vừa kết thúc nhưng tranh cãi liên tiếp nổ ra khi nhiều nghệ sĩ lên tiếng về tính minh bạch của giải. Trong đó, Phạm Băng Băng, người được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc với tác phẩm Mẹ Đất (Mother Bhumi) đã trắng tay và thể hiện sự tiếc nuối.

Phạm Băng Băng chia sẻ: "Bảy năm qua, tôi đã vượt qua nhiều cửa ải khó khăn. Cuộc đời thật sự đã rèn luyện tôi thành người phụ nữ kiên cường. Tôi tự hào vì cả ê-kíp đã thực hiện một bộ phim điện ảnh tuyệt vời. Tôi yêu mọi người!".

Tuy nhiên, lời chia sẻ của Phạm Băng Băng lại đăng trước khi lễ trao giải diễn ra, nên bị cho là nữ diễn viên đã biết trước được kết quả.

bang-bang8.jpg
Phạm Băng Băng nhiệt tình tham gia các sự kiện tại LHP Tokyo 2025 để giới thiệu tác phẩm mới của mình nhưng cuối cùng cô không đoạt giải.

Bên cạnh đó, có thông tin cho biết tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, có hai vị giám khảo đến từ Trung Quốc là đạo diễn Văn Yến và nữ diễn viên Quế Luân Mỹ. Chính đạo diễn Văn Yến là người không đồng ý trao giải cho Phạm Băng Băng, cố tình loại nữ diễn viên khỏi vòng bình chọn cuối.

Nguyên nhân đầu tiên là đạo diễn Văn Yến ủng hộ nam diễn viên Trung Quốc Vương Truyền Quân thắng giải Nam chính xuất sắc. Nếu như vậy, việc Phạm Băng Băng thắng giải Ảnh hậu sẽ khiến LHP Tokyo mang tính cục bộ khi hai người chiến thắng đều đến từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đạo diễn Văn Yến từ chối lên sân khấu trao giải nếu Phạm Băng Băng giành chiến thắng. Theo QQ, trước đó tháng 1, Phạm Băng Băng làm giám khảo của Liên hoan phim Berlin (Đức), nhưng đã không trao giải cho tác phẩm Cô gái muốn bay (do Văn Yến làm đạo diễn, đóng chính là Lưu Hạo Tồn, Văn Kỳ). Giờ đây, khi vị thế của cả hai đã hoán đổi, Văn Yến cũng không ủng hộ tác phẩm của Phạm Băng Băng.

Chính vì vậy, truyền thông Trung Quốc cho rằng Phạm Băng Băng bị chính giám khảo cùng quê trả đũa. Cùng với đó là sự bức xúc của nữ diễn viên Bạch Bách Hà khi bị đoàn phim Xuân Thụ chơi xấu tại Liên hoan phim Tokyo cho thấy một liên hoan phim đầy bất ổn.

Nữ diễn viên Hác Lôi cũng cho rằng các Liên hoan phim quốc tế hiện nay đã không còn sự thuần khiết, đánh giá diễn xuất thông qua tác phẩm mà có sự chi phối, thao túng từ hậu trường. Hác Lôi viết: "Trên đời này làm gì có nhiều giải thưởng công bằng đến vậy", và cho rằng một số người phụ nữ đã thao túng LHP Tokyo.

bang-bang1.jpg
Nhiều nghệ sĩ tranh cãi về tính minh bạch của LHP Tokyo. Có ý kiến cho rằng Phạm Băng Băng bị đạo diễn Văn Yến trả đũa.

Từ năm 2018, sau khi bị cấm sóng vì trốn thuế, sự nghiệp của Phạm Băng Băng gặp nhiều khó khăn. Nữ diễn viên không thể hoạt động nghệ thuật tại quê nhà Trung Quốc, nơi cô được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ", giữ ngôi vị số một về danh tiếng, thù lao, địa vị trong nhiều năm liền. Phạm Băng Băng buộc phải tìm kiếm cơ hội diễn xuất tại nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc...

Phạm Băng Băng từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP quốc tế Tokyo (2010) với tác phẩm Quan âm sơn.

Minh Vũ
