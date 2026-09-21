Sở Văn hóa TPHCM lên tiếng về Trường Giang

TPO - Về tranh cãi liên quan nghệ sĩ Trường Giang, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh trách nhiệm nghề nghiệp, ứng xử của nghệ sĩ. Cơ quan chuyên môn cũng lưu ý cần xác minh đầy đủ thông tin khi đánh giá từng hành vi của nghệ sĩ.

Ngày 21/9, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM trả lời việc những hành động trước đây của Trường Giang gây tranh luận và phản ứng của khán giả sau lời xin lỗi của nam nghệ sĩ.

Cẩn trọng khi dựa trên phản ứng của mạng xã hội

Sau khi rà soát các quy định liên quan, đại diện Phòng Nghệ thuật, Sở VHTT TPHCM cho biết phải làm rõ thông tin, đặt từng hành vi trong bối cảnh xảy ra để xem xét tính chất và mức độ. Việc đánh giá còn phải đối chiếu với quy định pháp luật cùng các chuẩn mực ứng xử liên quan.

“Cần thận trọng khi đưa ra nhận định, kết luận chỉ trên cơ sở những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội”, Sở VHTT TPHCM nêu trong văn bản trả lời báo chí.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh yêu cầu đối với người làm nghệ thuật. Đại diện Sở VHTT TPHCM cho rằng tuân thủ pháp luật về biểu diễn và giữ gìn đạo đức, văn hóa ứng xử đều là những trách nhiệm cần được coi trọng, nhất là với nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến công chúng.

Với câu hỏi phản ứng của khán giả có hợp lý hay không, đại diện Sở VHTT TPHCM cho biết vụ việc thu hút sự chú ý có thể dẫn đến quan điểm khác nhau. Để xem xét sự phù hợp của những phản ứng đó, cần tính đến bản chất vụ việc, mức độ kiểm chứng thông tin và cách công chúng bày tỏ ý kiến.

Việc đánh giá đồng thời phải “bảo đảm sự khách quan, văn minh và tôn trọng danh dự, nhân phẩm của các bên liên quan”.

Ồn ào của Trường Giang gây tranh luận từ đầu tháng 9, bùng nổ sau bài đăng xin lỗi tối 14/9.

Nghệ sĩ có trách nhiệm giữ gìn đạo đức, danh dự nghề nghiệp

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM dẫn Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành kèm Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phạm vi của quy tắc bao gồm quá trình hành nghề, quan hệ với đồng nghiệp, công chúng, khán giả, báo chí, truyền thông và hoạt động trên không gian mạng.

Người làm nghệ thuật có trách nhiệm giữ gìn đạo đức và danh dự nghề nghiệp. Việc ứng xử phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, tránh gây tổn hại đến uy tín tập thể cũng như sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Riêng trong quan hệ đồng nghiệp, văn bản nhấn mạnh yêu cầu “tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp, trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp”.

Nêu quan điểm về trách nhiệm của nghệ sĩ, đại diện Sở VHTT TPHCM khẳng định người có sức ảnh hưởng cần nhận thức đầy đủ cả trách nhiệm trong công việc lẫn trách nhiệm với xã hội.

“Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nghề nghiệp, có cách ứng xử văn minh, đúng mực, tôn trọng đồng nghiệp và công chúng”, đại diện Sở VHTT TPHCM nhấn mạnh.