Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu

TPO - Theo gia đình, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu để theo dõi các chỉ số về tim mạch. Chương trình nhân dịp bài hát "Chiếc đèn ông sao" tròn 70 năm ra đời phải tạm hoãn.

Sáng 21/9, chị Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - chia sẻ với PV Tiền Phong thông tin nhạc sĩ nhập viện cấp cứu do các chỉ số về tim mạch cần phải theo dõi chuyên sâu.

Hiện tại, tình hình sức khỏe nhạc sĩ Phạm Tuyên đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện vào ngày 22/9.

"Gia đình có kế hoạch làm một chương trình nhỏ, nhân dịp bài hát Chiếc đèn ông sao tròn 70 năm ra đời. Nhưng vì tình hình sức khỏe của ông không cho phép, gia đình phải tạm hoãn. Rất may, ngày 12/9, gia đình kịp tổ chức một buổi gặp mặt dành cho các khán giả nhí. Nhiều bạn đã đến để đàn, hát cho ông nghe", chị Phạm Hồng Tuyến chia sẻ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên có cuộc sống bình dị, lặng lẽ tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội).

Tại buổi gặp gỡ, nhạc sĩ rất vui vì có đông khách đến chơi nhà và hát lên giai điệu quen thuộc. "Hỏi ông có mệt muốn vào nghỉ không thì ông khẽ xua tay ý muốn ngồi lâu hơn", chị Tuyến kể.

Ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên có cuộc sống bình dị, lặng lẽ tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội). Ông trải qua năm 2025 đáng nhớ, nhiều dấu ấn. Ông được trao giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn vì những đóng góp trọn đời cho âm nhạc thiếu nhi.

Gia đình tiết lộ nhạc sĩ sẽ được vinh danh ở lễ trao giải Tinh hoa Việt, tổ chức cuối tháng 1. Năm 2025, ông cũng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên vài năm trở lại đây đi lại khó khăn, cần người dìu. Ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dẫn đến việc trò chuyện cũng bị cản trở.

Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ kéo dài hơn 50 năm, nhạc sĩ Phạm Tuyên có tới hơn 700 ca khúc, trong đó có 200 ca khúc viết cho thiếu nhi và có nhiều ca khúc đã trở thành kinh điển như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Trường cháu là trường mầm non, Cô và mẹ, Chú voi con ở Bản Đôn, Tiến lên đoàn viên.

Năm 1956, ông sáng tác bài Chiếc đèn ông sao khi đang là giảng viên dạy nhạc tại Khu học xá T.Ư (Trung Quốc).

Nhạc sĩ Phạm Tuyên giao lưu cùng khán giả tại nhà riêng.

Sống xa Tổ quốc, mọi người đều có tâm trạng chung bồi hồi, nhớ quê hương tha thiết. Bởi vậy dịp Tết Trung thu đến, khu học xá tổ chức rước đèn dành cho mọi người, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, phấn chấn. Ca khúc được sáng tác trong khoảng thời gian rất ngắn. Điều bất ngờ là khi đưa ra, mọi người ai cũng ca hát say mê, thích thú.

"Chiếc đèn ông sao lúc ấy mang nhiều ý nghĩa lắm, vì nó cũng là ngôi sao ở trên lá cờ Tổ quốc. Thế hệ những người sáng tác như tôi lúc bấy giờ có nhiều cơ hội gần gũi, được tham gia vào những hoạt động của tuổi thơ nên ai cũng hào hứng sáng tác cho thiếu nhi với tinh thần tự nguyện, với tất cả tình cảm trìu mến, chân thành", nhạc sĩ từng kể.