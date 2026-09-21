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Pháp luật

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Hà Nội giao Công an điều tra, xử lý nạn trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga

Trần Hoàng

TPO - Sau vụ việc nam sinh viên bị cuốn xuống cống tử vong, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên hè phố, lòng đường; đồng thời giao các đơn vị duy tu tiến hành rà soát toàn bộ các hố ga nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Rà soát toàn bộ các hố ga, miệng thu nước

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, theo phạm vi, địa bàn được giao quản lý nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức ứng trực khi xảy ra mưa, úng ngập; xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là yêu cầu ưu tiên hàng đầu.

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Hiện trường vụ việc mất nắp cống khiến nam sinh tử vong vừa qua

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị duy tu, duy trì tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước; rà soát toàn bộ các hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế các nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch, xuống cấp… không bảo đảm an toàn. Đối với các vị trí chưa thể khắc phục ngay, phải kịp thời rào chắn, cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát và có biện pháp bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn đối với người và phương tiện.

Xử lý nghiêm hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga

Đồng thời, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình mưa, úng ngập; chủ động tổ chức vận hành đồng bộ, hiệu quả hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị ứng trực theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm chủ động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì tổ chức ứng trực nghiêm túc, liên tục, bố trí lực lượng bám sát địa bàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập, đặc biệt tại các điểm ngập sâu, hầm chui, khu vực trũng thấp, có dòng chảy mạnh, các vị trí hố ga, miệng thu và khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kịp thời rào chắn, cảnh báo, phối hợp phân luồng, kiểm soát; chủ động phối hợp tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Công an Thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên hè phố, lòng đường theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trần Hoàng
#An toàn hệ thống thoát nước #Trộm cắp nắp cống #Quản lý đô thị Hà Nội #Công tác cứu hộ #An toàn giao thông #hố ga #nắp hố ga #nam sinh tử vong #phường Đông Ngạc

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