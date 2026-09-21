Hà Nội: Xác định đơn vị quản lý tuyến cống khiến nam sinh bị cuốn tử vong

TPO - UBND phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) đã có thông tin cụ thể về đơn vị quản lý hệ thống thoát nước và đơn vị quản lý duy tu duy trì cống liên quan đến vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong trên địa bàn phường.

UBND phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) vừa có báo cáo về vụ việc tai nạn tại tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Theo đó, phường Đông Ngạc xác định: Vị trí hố ga nam sinh gặp tai nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước là Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố, Sở Xây dựng. Trong đó, đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước là Liên danh Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc - Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và Thương mại 68. UBND phường Đông Ngạc đã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý ngay vị trí tai nạn tuyến đường trên đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong

Về vụ việc, UBND phường cho biết, khoảng 10 giờ ngày 17/9/2026, nhận được thông tin phản ánh có 1 xe máy đã cũ kiểu dáng Wave màu xanh đen BKS: 18F5-5540 bị đổ gần miệng hố ga trên tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, xung quanh không phát hiện người điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Đông Ngạc, Công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại địa điểm nêu trên, tiến hành bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, bao gồm các công tác bảo vệ, phong tỏa hiện trường và tổ chức xác minh vụ việc; phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tìm kiếm; xác minh nhân thân, thông báo cho gia đình.

Qua rà soát xác định xe máy trên mang tên ông N.Đ.S. sinh năm 1976, trú tại: Mỹ Lộc, Ninh Bình. Gia đình cho con trai ông S. là N.Đ.S., sinh năm 2008 sử dụng làm phương tiện đi lại, hiện tại anh S. đang học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 18/9/2026 đã tìm thấy thi thể tại cửa phai sông Nhuệ là điểm cuối của tuyến thoát nước, thuộc địa bàn phường Thượng Cát. Ngay sau khi tìm được thi thể nạn nhân, Đảng ủy phường Đông Ngạc đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan đoàn thể của phường đến gặp gỡ thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn.

Trong quá trình thăm hỏi động viên, đại diện gia đình của người gặp nạn đã bày tỏ nguyện vọng mong muốn các cơ quan chức năng giúp đỡ không đưa tin, đăng tải, khai thác thông tin liên quan đến vụ việc; không thực hiện khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân và đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục cần thiết để gia đình sớm được đưa thi thể nạn nhân về quê để tổ chức mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình nạn nhân, Đảng ủy phường Đông Ngạc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý. Đến 15 giờ cùng ngày, gia đình nạn nhân đã nhận thi thể để đưa về quê mai táng.