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Cử tri quan tâm việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ theo Nghị định 178

Luân Dũng

TPO - Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu rõ, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng đến việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Chiều 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Cử tri và nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc tới kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời mong muốn chương trình, các nội dung đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm thủ tục và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

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Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa (SGK) ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Cử tri và nhân dân lo lắng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án;

Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm, lo lắng về việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế...

Tại cuộc họp báo vừa qua, Bộ Nội vụ đã trao đổi về việc chi sai chế độ theo Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ số liệu từ Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương được đánh giá đã thực hiện tương đối tốt chính sách liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo ông Nam, số trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp được thực hiện chính sách. Tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ cho thấy tỷ lệ này khoảng 0,3%.

Theo ông Nam, trường hợp qua rà soát xác định việc áp dụng chính sách không đúng đối tượng thì cơ quan có trách nhiệm phải kịp thời tính toán, thu hồi khoản tiền chế độ đã chi trả.

Đối với những người không thuộc diện hưởng chính sách nhưng đã được áp dụng chính sách và vẫn có nguyện vọng nghỉ việc, ông Nam cho biết trách nhiệm xem xét thuộc về địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, sau khi nhận kết quả rà soát, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng báo cáo tổng thể.

“Phải xử lý nghiêm minh sau rà soát, kiên quyết không để thất thoát ngân sách Nhà nước”, ông Thắng nói.

Luân Dũng
#Nghị định 178 #chi sai chế độ #cử tri #quốc hội #Bộ Nội vụ #cán bộ #công chức #nghỉ hưu

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