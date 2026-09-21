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Pháp luật

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Bắt giang hồ mạng ‘Hoàng Nato’, phá 8 đường dây ma túy có yếu tố nước ngoài

Nguyễn Dũng

TPO - Công an TPHCM bắt Dương Minh Tuấn (biệt danh Hoàng Nato), đồng thời truy xét mở rộng, phát hiện 8 đường dây ma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 đầu pod chứa Etomidate.

Clip: Công an TPHCM triệt phá 8 đường dây ma túy có yếu tố nước ngoài.

Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa khám phá chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (43 tuổi, biệt danh “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định).

Từ các đầu mối thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét và phát hiện 8 đường dây tội phạm liên quan.

Theo Công an TPHCM, tổng cộng 126 đối tượng bị bắt và xử lý trong chuyên án, trong đó có một số người tự xưng “giang hồ” trên mạng xã hội, 5 người mang quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan.

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Tổng cộng có 126 người bị bắt và xử lý trong chuyên án.

Những người này bị xác định liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi bắt Dương Minh Tuấn, PC04 không chỉ tập trung vào các đầu mối ma túy đã được nhận diện mà tiếp tục “lần theo dòng chảy ma túy”. Trong 10 ngày đêm liên tục, các tổ công tác xác minh, truy xét những thông tin thu thập được nhằm làm rõ các đường dây và người có liên quan.

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Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức “Hoàng Nato”, ngụ phường Gia Định) tại cơ quan công an.

Quá trình truy xét, bắt giữ những người mới được phát hiện được tiến hành song song với việc thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp đã bị bắt.

Theo hồ sơ chuyên án, những đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (24 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (32 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (26 tuổi, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (30 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu.

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Các đường dây này liên quan hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp.

Trong quá trình khám xét, Công an TPHCM thu giữ hơn 1.000 đầu pod “chill” chứa Etomidate, cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan công an cảnh báo ma túy đang được đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần giống thuốc lá điện tử thông thường. Nếu không được kịp thời phát hiện, những sản phẩm này có nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí.

Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
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