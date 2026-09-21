Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm việc thiếu sách giáo khoa

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa.

Triển khai ngay các biện pháp cấp bách để chấn chỉnh

Ngày 21/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa (SGK), rà soát chương trình, SGK giáo dục phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại cuộc họp, liên quan đến việc cung ứng SGK năm học 2026 - 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đủ SGK. Đây là vấn đề đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Phó Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt.

Tuy nhiên, khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ SGK. Đến nay, cả nước vẫn còn thiếu hơn 776.000 bản SGK, chiếm khoảng 0,31%. Theo Thủ tướng, đây là vấn đề cấp bách, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT và toàn ngành giáo dục nhìn nhận rõ nguyên nhân, nghiêm túc rút kinh nghiệm, triển khai ngay các biện pháp cấp bách để chấn chỉnh, bảo đảm cung ứng đủ SGK trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn tình trạng thiếu SGK trong những năm học tiếp theo.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng về việc triển khai các biện pháp quyết liệt, cấp bách, mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK trong năm học 2026 - 2027. Việc này phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/9, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục.

Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia...

Thủ tướng cũng quán triệt tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có SGK, nhất là tại các địa phương đang còn thiếu nhiều SGK như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk...

Bộ GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục còn thiếu SGK thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để hỗ trợ việc học tập của học sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ SGK. Nội dung này phải được báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả thực hiện trước ngày 10/10.

Rà soát, hoàn thiện chương trình và SGK giáo dục phổ thông

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông, nhất là nội dung liên quan đến các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng gợi mở không để chương trình và SGK giáo dục phổ thông có quá nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học nhưng không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông. Những nội dung nâng cao có thể dành cho tài liệu tham khảo của các môn học. Việc này cũng góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh như trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng GD-ĐT nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về SGK, trước hết là về bản quyền, theo tinh thần bản quyền SGK là của Nhà nước. Khi Nhà nước giữ bản quyền và miễn phí SGK, cần giảm tất cả các khâu trung gian, qua đó giảm chi phí cho ngân sách nhà nước.