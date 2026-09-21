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Thủ tướng chỉ đạo dùng UAV phát hiện sớm nguy cơ sạt lở, lũ quét

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái (UAV) khảo sát các điểm xung yếu, kịp thời phát hiện dấu hiệu nứt, nguy cơ sạt lở, lũ quét để cảnh báo sớm và chủ động di dời dân cư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại, gần 20.000 nhà bị ngập (đến nay còn trên 5.000 nhà ở ven sông, vùng thấp trũng thuộc Hà Nội và Ninh Bình bị ngập).

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Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại các đường tỉnh ở Nghệ An, Thanh Hóa ngày 17/9.
﻿(Ảnh: Cục ĐBVN)

Để chủ động ứng phó mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua cần huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.

Đồng thời cần tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

Luân Dũng
#UAV #sạt lở #lũ quét #ứng phó thiên tai #cứu hộ #cảnh báo #di dời #Hà Nội #Ninh Bình #Phú Thọ #Thanh Hóa #Nghệ An #Lâm Đồng

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