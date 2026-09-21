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Đèo Đại Ninh ở Lâm Đồng liên tiếp sạt lở, đất đá tràn xuống quốc lộ 28B

Thái Lâm

TPO - Trong 2 ngày qua, đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra sạt lở khiến đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng việc lưu thông trên tuyến nối Phan Thiết - Đà Lạt.

Sáng 21/9, lực lượng chức năng xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thu dọn đất đá tại khu vực giữa đèo Đại Ninh, sau khi xảy ra sạt lở.

Theo đại diện UBND xã Phan Sơn, vụ sạt lở xảy ra khoảng 0h cùng ngày. Đất đá từ taluy bên đường tràn xuống, che lấp một phần làn đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đèo.

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Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Đại Ninh sáng 21/9.

Phát hiện sự cố, người dân đặt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ và thông báo cho lực lượng chức năng. Sau đó, công an khu vực đã có mặt, phối hợp các đơn vị liên quan huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất đá.

Đến khoảng 6h30 sáng cùng ngày, phương tiện có thể lưu thông chậm qua phần đường còn lại. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời cảnh báo người dân chú ý quan sát, giảm tốc độ khi qua khu vực, nhất là trong điều kiện trời mưa.

Trước đó, khoảng 10h ngày 20/9, tại đèo Đại Ninh cũng xảy ra một vụ sạt lở đất đá xuống mặt đường và sau đó đã được cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Thái Lâm
#sạt lở #đèo Đại Ninh #quốc lộ 28B #Lâm Đồng #Phan Thiết - Đà Lạt

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