Dàn sao ‘Tân dòng sông ly biệt’ gặp lại sau 25 năm, tiếc cho Triệu Vy

TPO - Màn tái hợp sau 25 năm của ba ngôi sao “Tân dòng sông ly biệt” là Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Cổ Cự Cơ khơi gợi trong khán giả Trung Quốc nhiều hoài niệm. Không ít người hâm mộ tiếc nuối khi Triệu Vy vắng mặt.

Tối 20/9, tại đại nhạc hội Loan khu thăng minh nguyệt (tạm dịch là Trăng sáng vùng vịnh) 2026 tổ chức ở Nhà hát Galaxy Macau (Trung Quốc), Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ cùng xuất hiện trên sân khấu. Bộ ba hòa ca Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa - ca khúc chủ đề của bộ phim kinh điển Tân dòng sông ly biệt (2001).

Theo Sohu, đây là lần đầu tiên sau 25 năm ba diễn viên hội ngộ trong hình tượng các nhân vật trong phim là Hà Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ), Đỗ Phi (Tô Hữu Bằng) và Như Bình (Lâm Tâm Như).

Cổ Cự Cơ và Tô Hữu Bằng còn đặc biệt tái hiện tạo hình kinh điển trong phim, trong khi bộ váy màu đỏ Lâm Tâm Như mặc gợi nhớ lại phong cách năm xưa của Như Bình.

Màn tái ngộ này gây chú ý vì đã 1/4 thập kỷ trôi qua kể từ khi Tân dòng sông ly biệt gây sốt màn ảnh nhỏ Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á (bao gồm Việt Nam). Phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh những mâu thuẫn, hiểu lầm và tình yêu giữa 4 nhân vật trung tâm là Lục Y Bình (Triệu Vy), Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn và Đỗ Phi. Đến nay, đây vẫn là một trong những tác phẩm Quỳnh Dao được khán giả yêu thích nhất.

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ hát ca khúc chủ đề Tân dòng sông ly biệt.

Đó là lý do màn kết hợp của Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít cư dân mạng mô tả khoảnh khắc này là “cuộc hội ngộ thế kỷ” hay “làn sóng hoài niệm”.

Bên cạnh xúc động trước những gương mặt quen thuộc, một số người cho rằng cuộc hội ngộ chưa trọn vẹn vì thiếu Lục Y Bình. Họ dùng những cụm từ như “đáng tiếc” hay “tiếc nuối khó nguôi” để nói về sự vắng mặt của Triệu Vy.

Sau hơn hai thập kỷ, Triệu Vy vẫn được xem là nữ diễn viên gắn liền nhất với hình tượng Lục Y Bình trên màn ảnh. Nhiều tờ báo Trung Quốc đánh giá cô là Lục Y Bình kinh điển và phổ biến nhất trong các lần chuyển thể.

Đây cũng là một trong những vai diễn giúp Triệu Vy thoát dần khỏi cái bóng Tiểu Yến Tử. Nếu Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách là cô gái tinh nghịch, bộc trực, Lục Y Bình lại cho thấy một Triệu Vy trưởng thành hơn với diễn xuất giàu cảm xúc và nội tâm phức tạp.

Triệu Vy cũng là người thể hiện ca khúc Tình sâu thẳm, mưa bụi nhòa trong phim, tạo nên cơn sốt lúc bấy giờ.

Khán giả tiếc nuối vì bộ tứ năm nào nay chỉ còn ba người hoạt động nghệ thuật.

Năm 2020, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ từng cùng xuất hiện trong chương trình mừng xuân của Đông Phương vệ thị. Khi đó, truyền thông Trung Quốc gọi đây là màn tái ngộ của bộ tứ Tân dòng sông ly biệt sau gần 20 năm.

Triệu Vy từng là nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng hàng đầu showbiz Hoa ngữ, có tên trong “Tứ đại hoa đán” cùng Chương Tử Di, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi. Tuy nhiên, tất cả danh vọng đều biến mất chỉ sau một đêm vào năm 2021. Tên tuổi cô bị gỡ khỏi nhiều tác phẩm và chương trình trên các nền tảng Trung Quốc.

Không có lời giải thích chính thức nào việc Triệu Vy bị “phong sát”. Tuy nhiên, mọi người ngầm hiểu sự biến mất đó liên quan những tranh chấp, kiện tụng trong hoạt động đầu tư của mỹ nhân 7X và chồng cũ là doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Hiện tại, Triệu Vy hiện sống kín tiếng, gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô thỉnh thoảng được bắt gặp ở nơi công cộng như sân bay, cũng như hoạt động nhỏ giọt trên mạng xã hội.