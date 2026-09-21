3.500 lượt người đến VTV vui Trung thu, trẻ nhỏ vừa chơi vừa khám phá khoa học

Từ tò he, bánh Trung thu, mâm cỗ, múa lân đến thiên văn, công nghệ, chăm sóc sức khỏe và phát triển kỹ năng…, “Ngày hội đón trăng” tại VTV mang đến một không gian Trung thu vừa đậm chất truyền thống, vừa gần gũi với trẻ em hôm nay. Sau hai ngày, khoảng 3.500 lượt thiếu nhi và phụ huynh đã tham dự chương trình.

“Ngày hội đón trăng” do Đoàn Thanh niên VTV phối hợp với Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, nằm trong khuôn khổ chương trình “Xứ sở Ánh Trăng” của VTV.

Ban Tổ chức đã phát 2.500 vé mời dành cho thiếu nhi. Chiều 19/9, khoảng 1.100 lượt thiếu nhi và phụ huynh có mặt; ngày 20/9 tiếp tục ghi nhận khoảng 2.400 lượt người. Tính chung sau hai ngày, chương trình thu hút khoảng 3.500 lượt người đến vui chơi, khám phá và trải nghiệm.

Khoảng 3.500 lượt thiếu nhi, phụ huynh tham dự chương trình sau 1,5 ngày tổ chức.

Điểm đáng chú ý là trẻ em không chỉ ngồi xem sân khấu. Các em có thể tự tay nặn tò he, làm châu chấu lá, tìm hiểu cách làm bánh cốm, bánh Trung thu, chơi trò chơi dân gian, rồi ngay sau đó bước sang những không gian khám phá Mặt Trăng, thiên văn và khoa học. Cách sắp xếp này khiến những chất liệu tưởng như rất khác nhau cùng hiện diện trong một hành trình trải nghiệm.

Không gian ngày hội cũng được mở rộng cho cả gia đình. Phụ huynh có thể cùng con tham quan, mua sắm tại các gian hàng, trải nghiệm sản phẩm, ẩm thực; tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe, khám và chăm sóc răng miễn phí, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng và tương tác phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Ngoài các không gian truyền thống, các em còn được trải nghiệm khám phá khoa học, công nghệ, thiên văn, chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết Ban Tổ chức mong muốn tạo ra một môi trường Trung thu trong đó trẻ em được vui chơi, sáng tạo và chủ động khám phá. Thay vì chỉ tái hiện những hình ảnh quen thuộc, chương trình đưa văn hóa truyền thống vào trải nghiệm thực tế, để cha mẹ có thể cùng tham gia và đồng hành với con.

Bên cạnh các trạm trải nghiệm, sân khấu “Ngày hội đón trăng” liên tục được khuấy động bằng những tiết mục “Rước đèn tháng Tám”, Hip Hop, Beatbox, sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội, Thỏ Ngọc, màn múa lân, bốc thăm may mắn và phá cỗ.

Phần thi bày mâm cỗ Trung Thu mang đậm dấu ấn tuổi trẻ và truyền hình gây ấn tượng với Ban Giám khảo và những người tham dự.

Một trong những nội dung thu hút sự chú ý là phần thi bày mâm cỗ Trung thu. Các đội đại diện cho các đơn vị trong VTV tự xây dựng ý tưởng, chuẩn bị mâm cỗ và thuyết trình trước Ban Giám khảo. Bên cạnh những lễ vật quen thuộc như bánh nướng, bánh dẻo, mâm ngũ quả, đèn ông sao, đèn kéo quân, nhiều đội đưa đặc trưng nghề nghiệp và lĩnh vực chuyên môn vào cách tạo hình, sắp đặt và kể chuyện.

Trong vai trò thành viên Ban Giám khảo, anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, đánh giá cao Đoàn Thanh niên VTV khi tổ chức một hoạt động quy mô, ý nghĩa cho con em cán bộ, viên chức, người lao động VTV và trẻ em trên địa bàn Hà Nội. Anh Hoàng Thái Nam cho biết ấn tượng với những mâm cỗ đẹp mắt, sáng tạo, giàu ý nghĩa, gắn với đặc trưng nghề nghiệp, chuyên môn của từng đơn vị; cùng các phần thuyết trình được chuẩn bị chuyên nghiệp về nội dung, hấp dẫn về cách thể hiện.

Nhiều phần quà may mắn đã tìm được chủ nhân, mang thêm niềm vui mùa Trung Thu cho các em nhỏ và gia đình.

Niềm vui của trẻ nhỏ còn được kéo dài qua ba phiên bốc thăm may mắn với các giải “Bố mẹ vui cùng con”, “Thiếu nhi vui khỏe” và những phần thưởng là xe đạp dành cho các em. Đại tiệc phá cỗ khép lại hai ngày hoạt động trong không khí quây quần của nhiều gia đình.

Chị Bùi Bích Phương, một phụ huynh tại Hà Nội, chia sẻ chương trình có nhiều trải nghiệm phù hợp với các lứa tuổi khác nhau, kết hợp cả truyền thống lẫn hiện đại. Không chỉ trẻ nhỏ hào hứng, phụ huynh cũng có dịp “quay lại tuổi thơ”, đồng thời cùng con khám phá thêm khoa học và công nghệ.

Sau hai ngày, điều đọng lại ở “Ngày hội đón trăng” không chỉ là số lượng người tham dự hay những phần quà. Chương trình cho thấy một cách tiếp cận khác với sân chơi Trung thu dành cho thiếu nhi: không đặt truyền thống và hiện đại ở hai phía đối lập, mà đưa chúng vào cùng một không gian để trẻ được làm, được chơi, được khám phá và cùng cha mẹ tạo nên ký ức riêng.

Với khoảng 3.500 lượt người tham dự, ngày hội đã trở thành một điểm hẹn lớn dành cho trẻ em và gia đình tại VTV, đồng thời góp phần làm mới cách kể câu chuyện Trung thu trong đời sống hôm nay - vẫn giữ những giá trị quen thuộc, nhưng được truyền tải bằng trải nghiệm, sáng tạo và tinh thần khám phá của một thế hệ mới.