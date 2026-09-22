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Yêu thương lan tỏa, hạnh phúc nhân lên qua những khoảnh khắc đặc biệt

Tùng Dương

TPO - Có những chuyến đi không chỉ để lại một bức hình trong điện thoại, mà để lại một dấu mốc trong tâm trí; khiến ta hiểu thêm về một con người, trân quý hơn một vùng đất, biết yêu thương gia đình hơn, hoặc đủ can đảm để lựa chọn một con đường mới.

“Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - Từ đây có một tôi khác không chỉ là nơi ghi dấu nơi bạn đã đến, ở đó phong cảnh đẹp thế nào, mà là sau chuyến đi, bạn đã thay đổi ra sao. Đó có thể là một hành trình trở về quê cũ, một lần đi qua miền đất từng chịu nhiều mất mát, một cuộc gặp ngắn với người xa lạ; hay đơn giản là khoảnh khắc ngồi bên người thân và chợt nhận ra điều quý giá lâu nay mình vô tình bỏ quên.

Hạnh phúc đôi khi không nằm trong những điều lớn lao. Hạnh phúc có thể là ánh mắt của người mẹ đón con trở về; hạnh phúc là những bàn tay nắm lấy nhau trong lúc khó khăn; hạnh phúc là bữa cơm sẻ chia giữa những người chưa từng quen biết. Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ ở lại trong ký ức một đời.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mong muốn giữ lại những khoảnh khắc quý giá ấy bằng bài viết, video hoặc giọng kể. Để khi một câu chuyện chân thành được cất lên, không chỉ còn thuộc về riêng người kể. Câu chuyện ấy có thể chạm tới một trái tim đang tổn thương, đánh thức lòng biết ơn trong một người đang vội vã, hoặc tiếp thêm động lực cho ai đó đang đứng trước một ngã rẽ.

Đó cũng là cách yêu thương được lan tỏa và hạnh phúc được nhân lên.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mong muốn góp phần tạo nên một không gian để mỗi người sống chậm lại, nhìn sâu hơn vào những điều mình đã trải qua và dành cho nhau nhiều hơn sự thấu hiểu. Phía sau mỗi tác phẩm không chỉ là một điểm đến, mà còn là tình người, tình yêu, ký ức và những giá trị cần được nâng niu, trân trọng, gìn giữ.

Những câu chuyện được gửi về “Check-in Hạnh phúc” sẽ từng bước hình thành một thư viện sống động về những hành trình trưởng thành của người Việt Nam; để qua mỗi mùa, lại có thêm những câu chuyện đẹp được phát hiện, tôn vinh và gửi tới cộng đồng.

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Tùng Dương
#Check-in Hạnh phúc #Từ đây có một tôi khác #Hạnh phúc #Yêu thương #Trải nghiệm #Tình người

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