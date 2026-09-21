Người lính Biên phòng kết nối Trung thu yêu thương nơi biên cương Tổ quốc

Củng cố “thế trận lòng dân”
Tại khu vực mốc quốc giới 281, thuộc địa bàn xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, những bài học về biên giới trở nên gần gũi với học sinh vùng cao khi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tổ chức “Tiết học biên cương” số 68 với chủ đề “Biên cương trong trái tim em”.
Tiết học trực quan giúp các em tìm hiểu thêm về đường biên, mốc quốc giới, ý nghĩa của cột mốc và công việc thường ngày của người lính Biên phòng.
Sau hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức này, nhiều hoạt động hướng về trẻ em tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn biên giới phía Tây Thanh Hóa.
Tại điểm Trường Mầm non bản Cơm, xã Pù Nhi, khu vui chơi mới được bàn giao, cùng với những phần quà, học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát, đoàn đại biểu dự chương trình dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ; sau đó đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.
Tại Đồn Biên phòng Tam Chung (xã Tam Chung), đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh Thanh Hóa… đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới.
Tại buổi thăm, tặng quà, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai xã Mường Lát, Tam Chung trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu lực lượng Biên phòng tiếp tục bám dân, bám bản, triển khai hiệu quả các mô hình an sinh xã hội, củng cố “thế trận lòng dân”, để mỗi người dân vùng biên thực sự là một “cột mốc sống” trong bảo vệ chủ quyền.
Hội tụ dưới ánh trăng biên giới
Không khí Trung thu rõ hơn tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.
Tối 20/9, những tiết mục văn nghệ, tiếng trống hội, các hoạt động giao lưu cùng những phần quà, học bổng được trao tới các em thiếu nhi, góp phần đưa không khí Trung thu rộn ràng đến với trẻ em vùng biên.
Tới dự đêm hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP.
Chia sẻ tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, khẳng định “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là thông điệp nhân văn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với đồng bào và trẻ em nơi biên giới.
“Dù ở nơi xa xôi, cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn được quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các cháu học sinh - thế hệ tương lai của đất nước”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.
Theo Chính ủy BĐBP, cùng với đêm hội tại Mường Lát, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới, hải đảo, tổ chức Trung thu cho các em nhỏ với tinh thần dành nhiều tình cảm thân thương nhất, mọi nguồn lực tốt nhất, giúp các em có thêm niềm vui, động lực phấn đấu để vươn lên học tập, trưởng thành.
Ban tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại Thanh Hóa đã tặng 524 suất học bổng cho học sinh đạt kết quả cao trong năm học 2025-2026, thuộc các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; trao hơn 2.500 túi quà, 8 mâm cỗ Trung thu và gần 300 thùng sữa TH True milk dành tặng thiếu niên, nhi đồng; trao quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát, xã Tam Chung, Đại đội 214 và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
Đêm hội trăng rằm nơi biên giới Sơn La
Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La cho hay, thực hiện Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo 10 đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, các nhà trường và các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Trong chương trình, các đơn vị huy động nguồn lực từ doanh nh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao trên 8.000 suất quà, với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.
Đêm hội trăng rằm ở Đắk Lắk
Tối 19/9, tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, UBND xã Ia Lốp và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.
Tham dự chương trình có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xã Ia Lốp.
Tại đêm hội, các em học sinh được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi, giao lưu và tìm hiểu về ý nghĩa Tết trung thu, tìm hiểu về chú Bộ đội Biên phòng. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, những phần quà và bánh trung thu được trao tận tay các em, góp phần tạo nên một đêm hội tràn ngập niềm vui.
Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 10 mô hình sinh kế, kinh phí xây dựng 1 căn nhà mái ấm biên cương, 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 890 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi, các hộ dân nghèo.
Với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp, đêm hội trung thu năm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Trong ánh trăng nơi biên cương, những nụ cười trẻ thơ làm ấm thêm tình quân dân và lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
Tại đêm hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí xây nhà trị giá 100 triệu đồng tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao thư khen cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, động viên, khích lệ các cháu tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.