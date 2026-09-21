Người lính Biên phòng kết nối Trung thu yêu thương nơi biên cương Tổ quốc

TPO - Từ “Tiết học biên cương” bên cột mốc quốc giới, các hoạt động dâng hương, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, chăm lo học sinh đến hội thi mâm cỗ và “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, chuỗi hoạt động diễn ra tại biên giới Thanh Hóa đã mang không khí Trung thu đến với trẻ em vùng biên, đồng thời lan tỏa tình cảm quân dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Củng cố “thế trận lòng dân”

Tại khu vực mốc quốc giới 281, thuộc địa bàn xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, những bài học về biên giới trở nên gần gũi với học sinh vùng cao khi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tổ chức “Tiết học biên cương” số 68 với chủ đề “Biên cương trong trái tim em”.

Chuỗi hoạt động “Tiết học biên cương”, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và thăm tặng quà trong chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 ở địa bàn biên giới phía Tây Thanh Hóa. Nguồn video: QPVN

Tiết học trực quan giúp các em tìm hiểu thêm về đường biên, mốc quốc giới, ý nghĩa của cột mốc và công việc thường ngày của người lính Biên phòng.

Sau hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức này, nhiều hoạt động hướng về trẻ em tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn biên giới phía Tây Thanh Hóa.

Tại điểm Trường Mầm non bản Cơm, xã Pù Nhi, khu vui chơi mới được bàn giao, cùng với những phần quà, học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát, đoàn đại biểu dự chương trình dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ; sau đó đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Thanh Hóa trao học bổng, quà tặng các em học sinh ở Mường Lát trong đêm hội. Nguồn video: QPVN

Tại Đồn Biên phòng Tam Chung (xã Tam Chung), đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh Thanh Hóa… đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới.

Tại buổi thăm, tặng quà, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai xã Mường Lát, Tam Chung trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu lực lượng Biên phòng tiếp tục bám dân, bám bản, triển khai hiệu quả các mô hình an sinh xã hội, củng cố “thế trận lòng dân”, để mỗi người dân vùng biên thực sự là một “cột mốc sống” trong bảo vệ chủ quyền.

Hội tụ dưới ánh trăng biên giới

Không khí Trung thu rõ hơn tại Trung tâm Văn hóa xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Tối 20/9, những tiết mục văn nghệ, tiếng trống hội, các hoạt động giao lưu cùng những phần quà, học bổng được trao tới các em thiếu nhi, góp phần đưa không khí Trung thu rộn ràng đến với trẻ em vùng biên.

Chương trình đã mang không khí Trung thu rộn ràng tới vùng biên cương xứ Thanh.

Tới dự đêm hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao quà Trung Thu cho các em nhỏ ở Mường Lát.

Chia sẻ tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, khẳng định “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là thông điệp nhân văn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với đồng bào và trẻ em nơi biên giới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Thanh Hóa chung vui đêm hội cùng các em thiếu nhi.

“Dù ở nơi xa xôi, cách trở đến đâu, đồng bào và trẻ em biên cương vẫn luôn được quan tâm, đồng hành, chở che, nâng bước và không bao giờ bị bỏ lại phía sau là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt đối với các cháu học sinh - thế hệ tương lai của đất nước”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.

Theo Chính ủy BĐBP, cùng với đêm hội tại Mường Lát, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới, hải đảo, tổ chức Trung thu cho các em nhỏ với tinh thần dành nhiều tình cảm thân thương nhất, mọi nguồn lực tốt nhất, giúp các em có thêm niềm vui, động lực phấn đấu để vươn lên học tập, trưởng thành.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại Thanh Hóa có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân. Nguồn video: QPVN



Ban tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại Thanh Hóa đã tặng 524 suất học bổng cho học sinh đạt kết quả cao trong năm học 2025-2026, thuộc các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; trao hơn 2.500 túi quà, 8 mâm cỗ Trung thu và gần 300 thùng sữa TH True milk dành tặng thiếu niên, nhi đồng; trao quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, nhà trường trên địa bàn xã Mường Lát, xã Tam Chung, Đại đội 214 và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Đêm hội trăng rằm nơi biên giới Sơn La

Những ngày này, không khí Tết Trung thu﻿ trên biên giới Sơn La trở nên rộn ràng. Tại các đồn Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ lần lượt tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” với những tiết mục văn nghệ, múa lân, vui chơi và tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Trong ánh trăng và không khí của đêm hội, những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ, xem múa lân, thưởng thức ảo thuật do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng giáo viên, học sinh nhà trường biểu diễn... Tiếng cười, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng trống múa lân khiến sân trường vốn quen thuộc trở nên náo nhiệt. Với các em nhỏ vùng biên, những khoảnh khắc được cùng bạn bè vui chơi, xem biểu diễn và phá cỗ Trung thu trở thành một kỷ niệm đẹp.

Em Vàng Thi Nhi, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mường Cai chia sẻ, em rất hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí rộn ràng của đêm hội. Được phá cỗ Trung thu đem đến cho em những giây phút hồn nhiên, đáng nhớ. “Đây là kỷ niệm em không bao giờ quên khi bắt đầu bước vào năm học mới. Được các cô chú tặng quà, học bổng giúp em bớt khó khăn trong học tập”, Nhi chia sẻ.

Đại úy Lâm Ngọc Hùng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Cai cho hay, để chuẩn bị chương trình Trung thu cho các em, cán bộ, chiến sĩ cùng Đoàn Thanh niên địa phương đã dành nhiều ngày chuẩn bị. Theo anh, đối với thiếu nhi miền núi, vùng khó khăn, những hoạt động như vậy có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các em. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên chú trọng chuẩn bị chu đáo từng nội dung của chương trình.

“Trong đêm hội, các em học sinh được tham gia giao lưu văn nghệ, xem múa lân, thưởng thức tiết mục ảo thuật do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng giáo viên, học sinh nhà trường biểu diễn. Các em cũng được xem video giới thiệu sự tích ‘Chú Cuội cung trăng’ và cùng nhau tham gia phá cỗ Trung thu”, Đại úy Lâm Ngọc Hùng cho hay.

Không chỉ mang đến một đêm hội nhiều tiếng cười, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, chuẩn bị những món quà gửi tới các em nhỏ. Tại các chương trình, các đơn vị trao tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập và hỗ trợ nhà trường, học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Vàng Giàng Páo - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập chia sẻ, nhìn nụ cười hồn nhiên, vui tươi của thiếu nhi trong đêm hội trăng rằm, cán bộ, chiến sĩ thấy ấm lòng. Những hoạt động này góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em vùng biên; đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và nhân dân địa phương.

Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La cho hay, thực hiện Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo 10 đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, các nhà trường và các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Trong chương trình, các đơn vị huy động nguồn lực từ doanh nh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao trên 8.000 suất quà, với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Đêm hội trăng rằm ở Đắk Lắk

Tối 19/9, tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, UBND xã Ia Lốp và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xã Ia Lốp.

Tại đêm hội, các em học sinh được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi, giao lưu và tìm hiểu về ý nghĩa Tết trung thu, tìm hiểu về chú Bộ đội Biên phòng. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, những phần quà và bánh trung thu được trao tận tay các em, góp phần tạo nên một đêm hội tràn ngập niềm vui.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao bảng tượng trưng kinh phí xây nhà tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp.

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 10 mô hình sinh kế, kinh phí xây dựng 1 căn nhà mái ấm biên cương, 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 890 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, học giỏi, các hộ dân nghèo.

Các em học sinh hào hứng giao lưu và nhận quà.

Với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp, đêm hội trung thu năm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Trong ánh trăng nơi biên cương, những nụ cười trẻ thơ làm ấm thêm tình quân dân và lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Tại đêm hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí xây nhà trị giá 100 triệu đồng tặng một hộ dân trên địa bàn xã Ia Lốp.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ia Lốp tham dự đêm hội trung thu.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao thư khen cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, động viên, khích lệ các cháu tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.