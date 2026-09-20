22 đại biểu Việt Nam lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

TPO - Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027 gồm 22 thành viên và lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam” để đến với hải trình.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) 2027, ghi dấu mốc lần thứ 50, diễn ra từ ngày 3/1 đến ngày 5/2. Hải trình SSEAYP đi qua 4 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia. Đây cũng là năm đánh dấu 30 năm Việt Nam trở thành thành viên hải trình SSEAYP.

Đại biểu Việt Nam tham dự hải trình SSEAYP với tinh thần "Hò dô Việt Nam".

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP 2027 gồm 22 thành viên, do anh Nguyễn Hoàng An - giảng viên thỉnh giảng ĐH HUTECH làm trưởng đoàn.

Các thành viên trong đoàn đang học tập, làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, như Y dược, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Nghệ thuật.

Đại diện đoàn SSEAYP 2027 Việt Nam cho biết, đoàn đại biểu lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam".

"Hò" là tiếng mở lời, để Việt Nam kể cho bạn bè năm châu nghe câu chuyện của mình - về văn hóa, con người, những giá trị đã gìn giữ qua bao thế hệ, và khát vọng của những người trẻ hôm nay.

"Dô" là tiếng bắt nhịp, để hành trình ấy không đi một mình, mà cùng hàng trăm đại biểu quốc tế trao đổi, học hỏi và dựng xây những điều tử tế cho cộng đồng chung.

22 đại biểu Việt Nam tham dự chương trình. Nguồn: BTC

Đoàn đang trong quá trình chuẩn bị toàn diện và trau dồi kỹ lưỡng cho chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm trên hành trình SSEAYP; chuẩn bị cho đêm biểu diễn nghệ thuật Quốc gia (National Presentation) trên hải trình.

22 người Việt trẻ lên hải trình SSEAYP

Nguyễn Hoàng An (SN 1993), giảng viên thỉnh giảng ĐH HUTECH

Mai Kim Tuyền (SN 1988), giảng viên, Phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn

Ngô Quang Khải (SN 1998), giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Phổ Thông Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM

Đinh Sơn Hoàng (SN 2000), dược sĩ, trợ giảng Trường Dược ĐH Y Dược TPHCM

Chu Mỹ Duyên (SN 1999), nghệ sĩ Opera, giáo viên âm nhạc tự do

Trần Nguyễn Xuân Nhi (SN 2006), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Hoàng Thu Trang (SN 2004), sinh viên Học viện Ngoại giao

Trương Ngọc Ánh (SN 2003), nhà sáng tạo nội dung Công ty CP dịch vụ quảng cáo và truyền thông Schannel

Nguyễn Thủy Tiên (SN 2005), sinh viên Trường đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Huy Anh (SN 1996), Luật gia Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Phan Ngọc Khải (SN 2003), chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Tòa án nhân dân tối cao

Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2005), sinh viên Học viện Tài chính

Nguyễn Đăng Đạt (SN 2004), sinh viên trường Đại học VinUni

Trần Hải Anh (SN 2004), sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

Đào Minh Anh (SN 2005), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Bùi Thị Hà Phương (SN 1996), chuyên viên Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương

Nguyễn Thị Khánh Chi (SN 2004), thực tập sinh Dentsu Sports Vietnam

Nguyễn Thu Thảo (SN 2004), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

Phùng Ngọc Hân (SN 2007), sinh viên Queensland University of Technology (QUT), Australia

Trịnh Hồ Tâm Như (SN 2005), sinh viên Học viện Ngoại giao

Nguyễn Đình Minh Nhật (SN 2005), sinh viên trường Đại học VinUni