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Giới trẻ

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22 đại biểu Việt Nam lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

Xuân Tùng

TPO - Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027 gồm 22 thành viên và lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam” để đến với hải trình.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) 2027, ghi dấu mốc lần thứ 50, diễn ra từ ngày 3/1 đến ngày 5/2. Hải trình SSEAYP đi qua 4 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia. Đây cũng là năm đánh dấu 30 năm Việt Nam trở thành thành viên hải trình SSEAYP.

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Đại biểu Việt Nam tham dự hải trình SSEAYP với tinh thần "Hò dô Việt Nam".

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP 2027 gồm 22 thành viên, do anh Nguyễn Hoàng An - giảng viên thỉnh giảng ĐH HUTECH làm trưởng đoàn.

Các thành viên trong đoàn đang học tập, làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, như Y dược, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Nghệ thuật.

Đại diện đoàn SSEAYP 2027 Việt Nam cho biết, đoàn đại biểu lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam".

"Hò" là tiếng mở lời, để Việt Nam kể cho bạn bè năm châu nghe câu chuyện của mình - về văn hóa, con người, những giá trị đã gìn giữ qua bao thế hệ, và khát vọng của những người trẻ hôm nay.

"Dô" là tiếng bắt nhịp, để hành trình ấy không đi một mình, mà cùng hàng trăm đại biểu quốc tế trao đổi, học hỏi và dựng xây những điều tử tế cho cộng đồng chung.

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22 đại biểu Việt Nam tham dự chương trình. Nguồn: BTC

Đoàn đang trong quá trình chuẩn bị toàn diện và trau dồi kỹ lưỡng cho chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm trên hành trình SSEAYP; chuẩn bị cho đêm biểu diễn nghệ thuật Quốc gia (National Presentation) trên hải trình.

22 người Việt trẻ lên hải trình SSEAYP

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Nguyễn Hoàng An (SN 1993), giảng viên thỉnh giảng ĐH HUTECH
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Mai Kim Tuyền (SN 1988), giảng viên, Phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn
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Ngô Quang Khải (SN 1998), giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Phổ Thông Năng Khiếu, ĐHQG TPHCM
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Đinh Sơn Hoàng (SN 2000), dược sĩ, trợ giảng Trường Dược ĐH Y Dược TPHCM
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Chu Mỹ Duyên (SN 1999), nghệ sĩ Opera, giáo viên âm nhạc tự do
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Trần Nguyễn Xuân Nhi (SN 2006), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
thutrang.jpg
Hoàng Thu Trang (SN 2004), sinh viên Học viện Ngoại giao
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Trương Ngọc Ánh (SN 2003), nhà sáng tạo nội dung Công ty CP dịch vụ quảng cáo và truyền thông Schannel
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Nguyễn Thủy Tiên (SN 2005), sinh viên Trường đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
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Nguyễn Huy Anh (SN 1996), Luật gia Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
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Phan Ngọc Khải (SN 2003), chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Tòa án nhân dân tối cao
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Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2005), sinh viên Học viện Tài chính
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Nguyễn Đăng Đạt (SN 2004), sinh viên trường Đại học VinUni
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Trần Hải Anh (SN 2004), sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội
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Đào Minh Anh (SN 2005), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
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Bùi Thị Hà Phương (SN 1996), chuyên viên Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương
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Nguyễn Thị Khánh Chi (SN 2004), thực tập sinh Dentsu Sports Vietnam
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Nguyễn Thu Thảo (SN 2004), sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
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Phùng Ngọc Hân (SN 2007), sinh viên Queensland University of Technology (QUT), Australia
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Trịnh Hồ Tâm Như (SN 2005), sinh viên Học viện Ngoại giao
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Nguyễn Đình Minh Nhật (SN 2005), sinh viên trường Đại học VinUni
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Phạm Nguyễn Trung Kiên (SN 2004), sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Xuân Tùng
#Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản #Tàu thanh niên #SSEAYP #đoàn đại biểu thanh niên #Việt Nam #hải trình thanh niên #Đông Nam Á – Nhật Bản #Hò dô Việt Nam

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