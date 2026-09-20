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Giới trẻ

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Nam sinh Mường giành vé thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha

TPO - Với chiến thắng ngược dòng ấn tượng ở trận thi tháng 2, nam sinh người Mường Phạm Đăng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TPHCM) trở thành chủ nhân của tấm vé thứ hai vào tranh tài trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26.

Bốn thí sinh sẽ tranh tài trận tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia gồm Ngô Thụy Miên (THPT Liên Hà, Hà Nội), Phạm Quang Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội), Phạm Đăng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TPHCM) và Lương Nguyễn Bảo Châu (THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Phần thi Khởi động, Bảo Châu dẫn đầu 70 điểm. Quang Minh và Thụy Miên cùng giành 50 điểm, Thanh Bình chỉ đạt 45 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Công cuộc nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam từ năm 1954 đến nay đã xác định được rõ ràng văn hoá … là nền văn hoá thuộc sơ kỳ thời đại đồ sắt, tồn tại khoảng gần một thiên niên kỷ, từ thế kỷ VIII TCN đến thế kỷ thứ I SCN. Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Đông Sơn”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát.

Thanh Bình, Thuỵ Miên nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và có cùng đáp án “Chim Lạc”. Đáp án này đã giúp Thanh Bình vượt lên dẫn đầu đoàn đua với 105 điểm. Bảo Châu 80 điểm, Thuỵ Miên và Quang Minh cùng 60 điểm.

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Thanh Bình nhấn chuông sớm nhất để giải ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, chứng kiến nỗ lực ghi điểm của Quang Minh. Tuy nhiên, Thanh Bình tiếp tục dẫn đầu, với 145 điểm. Tiếp đến Quang Minh 140 điểm, Bảo Châu 110 điểm và Thuỵ Miên 60 điểm.

Phần thi Về đích, Thanh Bình lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu trả lời đúng câu đầu, nhưng để Quang Minh có cơ hội trả lời ở hai câu sau, trong đó có 1 lần ghi được điểm. Thanh Bình về vị trí với 145 điểm.

Quang Minh bước vào phần thi với 150 điểm, tạm dẫn đầu đoàn đua, lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Cậu ghi điểm 2 câu, về vị trí với 190 điểm.

Bảo Châu lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Cô ghi điểm câu đầu. Quang Minh có cơ hội trả lời hai câu còn lại nhưng đều không chính xác. Bảo Châu về vị trí với 130 điểm.

Thụy Miên lựa chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm. Cô để Thanh Bình ghi điểm ở câu đầu; Quang Minh có cơ hội trả lời ở câu thứ 2 nhưng không chính xác. Thuỵ Miên ghi điểm câu cuối có chọn ngôi sao hi vọng, để về vị trí với 90 điểm.

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Phạm Đăng Thanh Bình giành vòng nguyệt quế trận tháng 2 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận thi tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia, Phạm Đăng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TPHCM) xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 175 điểm. Nam sinh Mường cũng ghi tên vào trận thi Quý IV Olympia 26.

Phạm Quang Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) về nhì với 155 điểm.

Cùng về thứ ba, Lương Nguyễn Bảo Châu (THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng) 130 điểm và Ngô Thụy Miên (THPT Liên Hà, Hà Nội) 90 điểm.

Tường Kha
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