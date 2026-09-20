Tuần lễ 'Vươn cánh bồ câu trắng' hỗ trợ nhu cầu thiết thực của sinh viên

TPO - Tuần lễ “Vươn cánh bồ câu trắng - Đồng hành cùng sinh viên” được Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM triển khai tập trung vào những nhiệm vụ giới thiệu về truyền thống, vai trò của tổ chức Hội SVVN, việc tập hợp sinh viên, phát triển hội viên, củng cố tổ chức Hội, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội.

Sáng 20/9, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) TPHCM phối hợp Đoàn Thanh niên - Hội SVVN Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Hội SVVN Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học quốc gia TPHCM) tổ chức khởi động Tuần lễ “Vươn cánh bồ câu trắng - Đồng hành cùng sinh viên”.

Tuần lễ “Vươn cánh bồ câu trắng - Đồng hành cùng sinh viên” diễn ra từ ngày 19-27/9. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động đồng hành, tạo môi trường để sinh viên tiếp cận tổ chức Hội, các chương trình, phong trào và nguồn lực hỗ trợ thiết thực ngay từ đầu năm học.

Lãnh đạo Thành Đoàn - Hội SVVN TPHCM, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thực hiện nghi thức khai mạc tuần lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM - nêu rõ: Năm học mới luôn mở ra những hành trình và cơ hội mới. Với các bạn tân sinh viên, đây là thời điểm bắt đầu và làm quen với môi trường học tập mới, với những người bạn mới và cũng là lúc bắt đầu xác lập cho mình mục tiêu học tập, rèn luyện và trưởng thành trong khoảng thời gian học tập ở giảng đường đại học, cao đẳng, học viện và trung cấp.

Xuất phát từ điều đó, Tuần lễ “Vươn cánh bồ câu trắng - Đồng hành cùng sinh viên” được Hội SVVN TPHCM triển khai tập trung vào những nhiệm vụ giới thiệu về truyền thống, vai trò của tổ chức Hội SVVN, việc tập hợp sinh viên, phát triển hội viên, củng cố tổ chức Hội, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là các chi hội năm nhất.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên về học bổng, nhà trọ, việc làm, tư vấn sức khỏe và những nhu cầu thiết thực trong đời sống của sinh viên.

Trao học bổng cho các thủ khoa, á khoa đầu vào khóa K52 Trường Đại học Nông Lâm TPHCM trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Các bạn sinh viên phấn khởi bước vào chặng đường học tập mới.

Tổ chức Hội tiếp tục mang lại những sân chơi, hoạt động đồng hành với quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của sinh viên.

TS. Phan Tại Huân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho biết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cam kết nhà trường sẽ luôn là bầu trời rộng mở và chắp cánh cho những hoài bão của các em được bay cao, bay xa.

Gửi lời chào mừng các tân sinh viên, ông Huân nói các bạn chính là những mảnh ghép tự hào dưới mái trường Nông Lâm. “Bước qua cánh cửa đại học và một cột mốc trọng đại, mở ra hành trình rực rỡ, nhưng cũng không có không ít thử thách. Để tự tin tung cánh trên bầu trời ấy, các em cần trang bị cho mình không chỉ nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy phản biện, óc sáng tạo và bản lĩnh của những công dân toàn cầu”, PGS.TS Phan Tại Huân chia sẻ.

Các bạn trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi trong ngày khai mạc tuần lễ tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.