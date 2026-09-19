Tiền vệ Hai Long vui cùng em nhỏ tại Lễ hội trăng rằm Quảng Ninh

TPO - Không chỉ chung vui đón trăng, tiền vệ Hai Long còn truyền lửa đam mê thể thao cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong không khí rộn rã của Lễ hội trăng rằm. Tiền vệ sinh năm 2000 ký tặng và chụp ảnh check-in trong vòng vây của hàng vạn các em nhỏ.
Không chỉ trò chuyện, chia sẻ về hành trình theo đuổi bóng đá, Hai Long còn trực tiếp hướng dẫn và giao lưu tâng bóng cùng các em nhỏ, đồng thời trao quà cho đại diện thiếu nhi tham dự chương trình.
Chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” hôm nay không chỉ là một sân chơi văn hóa, nghệ thuật dành cho các em thiếu nhi, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu thương của cộng đồng đối với thế hệ măng non.