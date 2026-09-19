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Giới trẻ

Tiền vệ Hai Long vui cùng em nhỏ tại Lễ hội trăng rằm Quảng Ninh

Quốc Nam

TPO - Không chỉ chung vui đón trăng, tiền vệ Hai Long còn truyền lửa đam mê thể thao cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong không khí rộn rã của Lễ hội trăng rằm. Tiền vệ sinh năm 2000 ký tặng và chụp ảnh check-in trong vòng vây của hàng vạn các em nhỏ.

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Tối 18/9, Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức khai mạc chương trình Lễ hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.
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Đến tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn cùng đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Quảng Ninh.
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Ghi nhận của PV Tiền Phong, có hàng vạn người đến tham dự sự kiện do Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức.
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Trong đó, nhiều gia đình sắm đèn lồng với đủ hình thù và đưa con nhỏ đến chương trình để tham gia các hoạt động nhân dịp tết Trung thu.
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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng quà cho các em thiếu nhi thành phố Quảng Ninh nhân dịp Tết Trung thu.
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Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em thiếu nhi dàn dựng, tổ chức mang lại không khí sôi động cho các em nhỏ.
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Cùng với đó là sự xuất hiện bất ngờ của cầu thủ Nguyễn Hai Long - tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Hai Long chia sẻ ngay từ nhỏ đã đam mê bóng đá và thường xuyên đá bóng cùng các bạn nhỏ cùng trang lứa.
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Không chỉ trò chuyện, chia sẻ về hành trình theo đuổi bóng đá, Hai Long còn trực tiếp hướng dẫn và giao lưu tâng bóng cùng các em nhỏ, đồng thời trao quà cho đại diện thiếu nhi tham dự chương trình.
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Tuyển thủ đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam chụp ảnh check-in cùng các bạn thiếu nhi. Nguyễn Hai Long sinh năm 2000 tại Tiên Yên, Quảng Ninh, hiện anh là tiền vệ tài hoa khoác áo Hà Nội FC và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
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Từ nhỏ, anh đã đam mê bóng đá, thường bị ông nội mắng vì "đá huỳnh huỵch không cho người lớn nghỉ trưa". Năm 11 tuổi, Long trúng tuyển vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel tại Hà Nội sau đó ghi nhiều dấu ấn trong sự nghiệp bóng đá.
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Theo anh Nguyễn Đình Đàn - Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh, chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một đêm hội thật vui tươi, ấm áp, an toàn và nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt, chương trình năm nay được tổ chức trong không khí hân hoan, phấn khởi khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh. "Đây là một dấu mốc phát triển có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng về một Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc", Phó Bí thư Thành Đoàn Quảng Ninh chia sẻ.
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Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam, là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội dành sự quan tâm, yêu thương đặc biệt cho trẻ em. Với tổ chức Đoàn, chăm sóc, đồng hành và tạo môi trường tốt nhất để thiếu nhi học tập, rèn luyện, vui chơi và phát triển toàn diện luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
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Chương trình nghệ thuật “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” hôm nay không chỉ là một sân chơi văn hóa, nghệ thuật dành cho các em thiếu nhi, mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu thương của cộng đồng đối với thế hệ măng non.
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Cùng với đó, Quảng Ninh cũng dành nhiều nguồn lực chăm lo cho các em thiếu nhi từ học tập đến đời sống, tinh thần. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên được tổ chức trong nhà trường và cộng đồng nhằm mang lại cho các em nhỏ sự phát triển toàn diện nhất.
Quốc Nam
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