Tiền vệ Hai Long vui cùng em nhỏ tại Lễ hội trăng rằm Quảng Ninh

TPO - Không chỉ chung vui đón trăng, tiền vệ Hai Long còn truyền lửa đam mê thể thao cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong không khí rộn rã của Lễ hội trăng rằm. Tiền vệ sinh năm 2000 ký tặng và chụp ảnh check-in trong vòng vây của hàng vạn các em nhỏ.