Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đối tượng trốn trại sa lưới sau 30 năm thay tên đổi họ để 'ẩn mình'

Cảnh Kỳ

TPO - Trần Hoàng Minh từng bị tuyên án 10 năm tù, nhưng đã trốn trại giam, sau 30 năm lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, thay đổi tên họ, đối tượng bị Công an Vĩnh Long bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Tháp.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Hoàng Minh (SN 1958, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau 30 năm lẩn trốn.

minh1.jpg
Đối tượng Trần Hoàng Minh.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1987, Trần Hoàng Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án 10 năm tù về 3 tội liên quan tới trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong quá trình chấp hành án tù, năm 1990, Minh bỏ trốn và bị truy nã. Đối tượng liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh thành, thay đổi tên họ nhằm che giấu danh tính.

Trong thời gian lẩn trốn, Minh tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản.

Năm 1995, Minh bị Công an Vĩnh Long bắt giữ, tạm giam. Tuy nhiên, năm 1996, Minh tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam và từ đó biệt tích.

Cảnh Kỳ
#truy nã #trộm cắp #Vĩnh Long #đối tượng nguy hiểm #pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe