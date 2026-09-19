Nhận diện thủ đoạn của tội phạm mua bán người, cách phòng tránh, hỗ trợ nạn nhân

TPO - Hơn 400 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được trang bị kiến thức về thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người hiện nay. Qua đó, nhận diện những “cạm bẫy” trực tuyến, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng.

Ngày 18/9, tại tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng Bộ Công an và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống mua bán người.

Các đại biểu và hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Minh Kiệm - Phó Trưởng Phòng 3, Văn phòng Bộ Công an, anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn cùng 400 đoàn viên, thanh niên.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được nghe báo cáo viên trình bày 2 chuyên đề: “Luật phòng, chống mua bán người và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, biện pháp phòng tránh, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” và chuyên đề “Không gian mạng an toàn”.

Đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk truyền đạt về chuyên đề tại hội nghị.

Tại buổi tập huấn, Đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về Luật phòng, chống mua bán người, đồng thời cung cấp những kiến thức thiết thực về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người hiện nay.

Báo cáo viên cũng phân tích những phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng như lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân. Qua đó, đoàn viên, thanh niên được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện thủ đoạn hành vi, phương thức hoạt động để nâng cao nhận thức, tự nhận biết được các hành vi đó khi gặp trên mạng xã hội.

Theo đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng, khi được trang bị đầy đủ kiến thức, đoàn viên, thanh niên không chỉ biết tự bảo vệ mình mà còn có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Mỗi bài đăng có trách nhiệm, mỗi lời cảnh báo đúng lúc và mỗi hành động chia sẻ thông tin chính thống giúp mọi người nhận diện thủ đoạn của tội phạm và chủ động phòng ngừa.

Sinh viên Nguyễn Hữu Trí (trường đại học Tây Nguyên) nêu câu hỏi cho báo cáo viên tại hội nghị.

Sinh viên Nguyễn Hữu Trí (trường Đại học Tây Nguyên) cho biết, tham gia buổi tập huấn, Trí được cập nhật thêm nhiều kiến thức mới về tình hình mua bán người hiện nay. Trước đây, nam sinh nghĩ mua bán người chủ yếu là những trường hợp nạn nhân bị bắt cóc, đánh thuốc mê hoặc cưỡng ép đưa đi nơi khác. Tuy nhiên, qua phần trình bày của báo cáo viên, bản thân hiểu rằng thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, có thể núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó có hoạt động mại dâm, môi giới, dụ dỗ việc làm hoặc lợi dụng các mối quan hệ trên mạng xã hội để lừa gạt.

Theo sinh viên Nguyễn Hữu Trí, những kiến thức này giúp mọi người nâng cao cảnh giác, biết cách nhận diện những dấu hiệu bất thường và chủ động bảo vệ bản thân cũng như nhắc nhở bạn bè, người thân cùng phòng tránh.

Đại úy Đỗ Thị Lệ Hằng giải đáp một số thắc mắc của đoàn viên, thanh niên trong giờ giải lao.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Thao Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng mạng xã hội, các nền tảng số để tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo, tuyển dụng việc làm, môi giới xuất cảnh, học tập, lao động ngoài địa phương nhằm thực hiện hành vi mua bán người.

Anh Nguyễn Thao Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Đối với thanh niên, đây là vấn đề càng cần được quan tâm. Thanh niên là lực lượng năng động, thường xuyên sử dụng mạng xã hội, có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học tập, khởi nghiệp, đi làm ăn xa, vì vậy cũng có thể trở thành đối tượng bị các đối tượng xấu lợi dụng nếu thiếu kiến thức, kỹ năng và sự cảnh giác cần thiết.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đề nghị, mỗi đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị không chỉ tiếp thu kiến thức cho bản thân mà cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực. Sau hội nghị, chủ động chia sẻ những kiến thức đã được trang bị đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tại địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần đưa công tác phòng, chống mua bán người trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong công tác Đoàn.