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Giới trẻ

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Mở rộng sân chơi sáng tạo cho phụ nữ trẻ

Gia Linh

TPO - Cuộc thi "Phụ nữ trẻ với ý tưởng, sáng kiến đổi mới sáng tạo vì cộng đồng" mở ra sân chơi mới, khuyến khích nữ thanh niên đề xuất những giải pháp có khả năng ứng dụng, nhân rộng và tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Cuộc thi Phụ nữ trẻ với ý tưởng, sáng kiến đổi mới sáng tạo vì cộng đồng do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích nữ thanh niên phát huy tư duy sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển cộng đồng bền vững. Đối tượng tham gia là nữ đoàn viên, thanh niên từ 18 đến 35 tuổi, các nhóm nữ thanh niên, câu lạc bộ, đội, nhóm có sáng kiến phù hợp.

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Cuộc thi Phụ nữ trẻ với ý tưởng, sáng kiến đổi mới sáng tạo vì cộng đồng được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11/2026.

Các sáng kiến tập trung vào bốn nhóm chủ đề: ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa nền tảng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực số của công dân và phát triển toàn diện cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng cộng đồng an toàn và phát triển bền vững.

Theo Ban Tổ chức, các sáng kiến được khuyến khích xuất phát từ nhu cầu thực tế, có khả năng ứng dụng, nhân rộng và tạo tác động tích cực đối với phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Ban Tổ chức khuyến khích tác giả trình bày sáng kiến bằng video, hình ảnh hoặc các hình thức sáng tạo khác. Với video giới thiệu mô hình đã triển khai, thời lượng từ 3-5 phút, thể hiện rõ vai trò, hành động và đóng góp của phụ nữ trẻ trong sáng kiến.

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Các sáng kiến tham dự cuộc thi được cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, có khả năng ứng dụng, nhân rộng và tạo tác động tích cực đối với phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi đến 8/11/2026 theo hai hình thức: Qua email xdtchoitw@gmail.com hoặc qua đường bưu điện về Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, số 39 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai nhóm. Với sáng kiến đã áp dụng, có một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và năm giải Khuyến khích. Với sáng kiến mới, cơ cấu gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và năm giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao năm giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất.

Cuộc thi được tổ chức qua ba vòng gồm sơ loại, bán kết trực tuyến và chung kết. Chung kết và lễ trao giải diễn ra trực tiếp tại Hà Nội.

Gia Linh
#phụ nữ trẻ #sáng kiến cộng đồng #cuộc thi sáng tạo #bình đẳng giới #khoa học công nghệ #phụ nữ Việt Nam #đổi mới sáng tạo

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