Mạch chảy tín dụng chính sách tại Phú Thọ: Từ nguồn vốn đến những sinh kế bền vững

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026, Đoàn công tác Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam do đồng chí Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát và tập huấn hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại tỉnh Phú Thọ.

Hơn 4.072 tỷ đồng vốn chính sách được Đoàn đồng hành quản lý

Theo kết quả kiểm tra, tại Phú Thọ, hiện có hơn 4.072 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách đang được tổ chức Đoàn đồng hành quản lý, chiếm 20,15% tổng dư nợ ủy thác trên địa bàn tỉnh, cao hơn mức bình quân của hệ thống Đoàn toàn quốc.

Toàn tỉnh có 1.639 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), trong đó 95,06% số Tổ xếp loại tốt; tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,065%, thấp hơn đáng kể so với mức 0,26% của toàn hệ thống Đoàn. Những con số trên không chỉ phản ánh quy mô và chất lượng tín dụng mà quan trọng hơn là cho thấy đồng vốn chính sách đang thực sự đi vào cuộc sống, giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra mô hình trồng nấm

Qua kiểm tra trực tiếp tại hộ vay, Tổ TK&VV và hồ sơ hoạt động ủy thác tại cấp xã, cấp tỉnh, Đoàn công tác ghi nhận các hộ vay cơ bản sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện trả lãi, trả nợ theo quy định; công tác quản lý nguồn vốn và chất lượng tín dụng tại địa phương được duy trì tốt.

Đoàn cũng trực tiếp thăm, tìm hiểu một số mô hình sử dụng vốn hiệu quả, tiêu biểu như mô hình nuôi rắn với quy mô gần 1.000 con và mô hình trồng nấm.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi kết hợp với vốn tích lũy, các hộ có điều kiện đầu tư con giống, nguyên liệu, chuồng trại, cơ sở sản xuất và từng bước mở rộng quy mô.

Kiểm tra mô hình nuôi rắn

Nguồn vốn ban đầu qua từng chu kỳ sản xuất tiếp tục được quay vòng, tái đầu tư, tạo nguồn thu và giúp các gia đình chủ động hơn trong phát triển kinh tế. Trong quá trình làm việc, Đoàn công tác đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ cơ sở, nhất là những vấn đề phát sinh trong triển khai hoạt động ủy thác sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đoàn công tác cũng trao đổi, hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ và tiếp thu những đề xuất để tổng hợp, phối hợp với NHCSXH nghiên cứu giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Chia sẻ với tổ công tác, chị Hà Thị Thu cho biết, gia đình chị bắt đầu vay vốn từ đầu năm 2024 với mục đích giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Trong quá trình làm hồ sơ, gia đình chị được Tổ tiết kiệm và vay vốn quan tâm, hướng dẫn tận tình nên việc tiếp cận nguồn vốn khá thuận lợi.

“Từ nguồn vốn vay ban đầu, gia đình đã đầu tư nuôi bò và lợn nái. Nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và tích cực phát triển sản xuất, kinh tế gia đình những năm qua từng bước ổn định, khá hơn trước, có thêm điều kiện chăm lo và nuôi hai con ăn học”, chị Thu nói.

“Cánh tay nối dài” của Ngân hàng chính sách xã hội

Với lợi thế gần dân, sát cơ sở, tổ chức Đoàn và các Tổ TK&VV đã phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của NHCSXH, đưa chính sách và nguồn vốn ưu đãi đến gần hơn với người dân. Từ tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận chính sách, bình xét vay vốn đến kiểm tra việc sử dụng vốn, đôn đốc trả nợ, gửi tiết kiệm, cán bộ Đoàn và Tổ TK&VV luôn đồng hành cùng người vay, góp phần để nguồn vốn đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác ngay từ cơ sở, Trung tâm tổ chức tập huấn tại xã Tiên Lữ với khoảng 100 học viên, gồm cán bộ Đoàn, Tổ trưởng Tổ TK&VV và những học viên quan tâm đến các chương trình tín dụng chính sách.

Đồng chí Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam phát biểu trong buổi tập huấn tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ

Qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật những chính sách tín dụng mới, củng cố nghiệp vụ nhận ủy thác, kỹ năng quản lý Tổ TK&VV, kiểm tra, giám sát vốn vay; đồng thời trao đổi các tình huống thực tế và cách hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn phù hợp với nhu cầu. Đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn, Tổ trưởng và học viên chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Thực tiễn tại Phú Thọ tiếp tục cho thấy tín dụng chính sách không chỉ là nguồn vốn ưu đãi mà còn là nguồn lực thiết thực giúp người dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giải quyết việc làm và từng bước nâng cao đời sống. Việc phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của tổ chức Đoàn, gắn tăng trưởng nguồn vốn với nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn sẽ góp phần đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng người, đúng nhu cầu, đóng góp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.