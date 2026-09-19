Thái Nguyên: Tặng Nhà nhân ái, quà và học bổng cho trẻ em vùng cao

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã trao tặng 1 "Nhà nhân ái" cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cũng trao 250 suất gồm quà và học bổng cho trẻ em xã vùng cao Sảng Mộc.

Chiều 18/9, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và xã Sảng Mộc (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Chương trình An sinh xã hội năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ những gia đình còn khó khăn và quan tâm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Các đại biểu làm lễ khởi công xây Nhà nhân ái cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tuyết

Năm 2026, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh lựa chọn xã Sảng Mộc - một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên để triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Đây cũng là dịp để các đơn vị trực tiếp về với cơ sở, lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhân dân.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ xây dựng 1 "Nhà nhân ái" trị giá 60 triệu đồng và 10 suất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi

Nhân dịp Tết Trung thu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 250 suất gồm quà và học bổng cùng 01 bộ trống Đội, trang phục nghi thức đội cho các em thiếu nhi, học sinh của xã.

Sau chương trình, Đoàn công tác đã đến gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (xã Sảng Mộc) để tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.

Trong thời gian tới, Khối thi đua và các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên nhiều nhóm đối tượng, trong đó đặc biệt chú trọng đưa các hoạt động về cơ sở và các địa bàn khó khăn.

Đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho học sinh trường Trường Mầm non Trung Thành 2 (phường Trung Thành).