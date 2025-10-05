Đội mưa lên non tặng quà Trung thu cho em nhỏ vùng cao

Ngày 5/10, các bạn trẻ Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại xã miền núi Trà Leng, thành phố Đà Nẵng.
Dù trời mưa, các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện đã vượt gần trăm cây số đường núi, đến Trà Leng để triển khai các hoạt động ý nghĩa.
Anh Phan Văn Đức - Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Phan Đức cho biết, hoạt động do Chi đoàn cơ quan thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Đoàn thanh niên xã Đồng Dương, Trà Leng và CLB tổ chức.
Chương trình nhận được sự kết nối, góp sức từ sư thầy Thích Thành Trí - Chùa Đông Thạnh (TP Hồ Chí Minh), cùng phật tử nhóm thiện nguyện “Cho thương nhận cười” đóng góp đã đem nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con và em nhỏ.
Chương trình “Thắp điện lên bản” trao tặng 58 đèn năng lượng mặt trời cho các hộ dân trị giá 75 triệu đồng.
Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng 5.800 cây quế nhằm giúp bà con ổn định kinh tế; trao tận tay 58 suất quà cho các hộ dân bao gồm gạo, chăn mền, mì tôm và nhu yếu phẩm cần thiết .
Đặc biệt, các bạn trẻ cùng tổ chức Đêm hội trăng rằm tạo niềm vui dịp Tết trung thu cho trẻ em miền núi Trà Leng. Theo đó, đội tổ chức múa lân, nấu bữa ăn nhân ái, và tặng 100 phần quà trong tiếng reo hò, vui mừng của em nhỏ.