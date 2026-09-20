Rộn ràng Vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi tại cơ quan Trung ương Đoàn

TPO - Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu 2026, với nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi, trải nghiệm, phá cỗ và nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Đoàn.

Ngày 20/9, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu dành tặng các em thiếu nhi là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung ương Đoàn tại Hà Nội.

Chương trình có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, cùng đại diện các ban, đơn vị và đông đảo phụ huynh, thiếu nhi.

Anh Nguyễn Minh Triết tham dự chương trình Vui Tết Trung thu.

Vui Tết Trung thu mở đầu với tiết mục múa lân và các tiết mục văn nghệ do con em cán bộ cơ quan biểu diễn. Các tiết mục được đăng ký trước, thể hiện năng khiếu của các em, góp phần tạo không khí vui tươi, gần gũi cho ngày hội.

Không khí chương trình được đẩy lên cao với tiết mục ảo thuật, hoạt động giao lưu và các trò chơi tương tác. Các em thiếu nhi được tham gia đố vui, tìm hiểu về những hình ảnh, nhân vật và nét văn hóa quen thuộc của Tết Trung thu. Trong gameshow Đuổi hình bắt chữ, các từ khóa như đèn ông sao, thỏ ngọc, bánh nướng, múa lân lần lượt được đưa ra, thu hút sự hưởng ứng của các em.

Các tiết mục trong chương trình thu hút sự chú ý và hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi.

Các tiết mục, các phần giao lưu và minigame khiến không khí chương trình biến thành ngày hội sôi nổi khiến các em chăm chú theo dõi, hào hứng tham gia và nhận quà. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động phá cỗ Trung thu. Các em cùng phụ huynh và đại biểu quây quần bên mâm cỗ với bánh Trung thu, hoa quả và những phần quà dành tặng thiếu nhi.

Các phần quà dành cho dành tặng các em thiếu nhi là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trung ương Đoàn.

Sau phần phá cỗ, các em tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như tô màu tranh sáng tạo, gấp thiệp, chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, cá ngựa, bắn cung, ném vòng và chụp ảnh lưu niệm. Các hoạt động tạo thêm không gian để các em vui chơi, giao lưu cùng bạn bè và gia đình.

Thông qua chương trình Vui Tết Trung thu, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn tạo không gian vui chơi, giao lưu, trải nghiệm cho thiếu nhi là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp bên gia đình.