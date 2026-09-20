Tết Trung thu đặc biệt ấm áp của trẻ em vùng biên

TPO - Lần đầu tiên học sinh ba trường Tiểu học Bản Sen, Tiểu học Bản Lầu và THCS Bản Lầu trên địa bàn xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, cùng tham dự một Đêm hội Trăng rằm quy mô cấp tỉnh, do Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi và những phần quà thiết thực được trao tận tay các em.

Video: Chương trình "Trung thu biên cương - lồng đèn thắp sáng ước mơ" được tổ chức tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Năm nay, Trung thu của học sinh xã Bản Lầu trở nên đặc biệt hơn khi lần đầu tiên ba trường Tiểu học Bản Sen, Tiểu học Bản Lầu và THCS Bản Lầu (xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) cùng hòa chung không khí Đêm hội Trăng rằm.

Tối 19/9, tại Trường Tiểu học Bản Sen, xã Bản Lầu, chương trình “Trung thu biên cương - lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai tổ chức cùng sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lào Cai, cấp ủy, chính quyền xã Bản Lầu cùng sự đồng hành của lãnh đạo văn phòng đại diện Báo Tiền Phong và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh dành cho thiếu nhi.

Ngay từ đầu chương trình, sân trường đã rộn ràng tiếng trống trong màn múa lân cùng với hóa trang thành Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, chị Hằng, chú Cuội... quen thuộc trong đêm rằm Trung thu. Tiếp đó là những tiết mục hát, múa do học sinh các trường biểu diễn, với những chiếc đèn ông sao trên tay tạo nên không khí Trung thu gần gũi, vui tươi.

﻿ ﻿ ﻿ Các tiết mục tại chương trình nhận được sự thích thú, hưởng ứng của các em học sinh.

Các em học sinh chăm chú theo dõi từng tiết mục, nhiều em thích thú, cùng vỗ tay, reo hò theo tiếng nhạc và những màn biểu diễn trên sân khấu. Không khí càng trở nên sôi động khi các nhân vật quen thuộc của đêm Trung thu xuất hiện, thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh.

Cuối chương trình, màn múa lân, thổi lửa tiếp tục khuấy động sân trường trước khi những chùm pháo hoa (do Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tài trợ) thắp sáng bầu trời, khép lại một đêm hội đáng nhớ với các em học sinh.

Phát biểu tại chương trình, chị Dương Thị Vui - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho biết, với thiếu nhi vùng cao, vùng biên giới, mỗi hoạt động được tổ chức không chỉ mang đến niềm vui mà còn thể hiện sự quan tâm, yêu thương và niềm tin của gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội dành cho các em.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, chương trình “Trung thu biên cương - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức nhằm tạo không gian để thiếu nhi xã Bản Lầu được vui chơi, đón Tết Trung thu trong không khí ấm áp, đồng thời chuẩn bị những phần quà, sân chơi và hoạt động thiết thực dành cho các em. Qua đó, góp phần động viên thiếu nhi chăm ngoan, học tốt, mạnh dạn nuôi dưỡng ước mơ và tự tin phát triển.

“Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, huy động nguồn lực và tạo thêm nhiều môi trường để thiếu nhi được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện”, chị Vui nói.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Dương Thị Vui phát biểu tại chương trình.

Trong đêm hội, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao nhiều phần quà, học bổng và trang thiết bị học tập cho thiếu nhi xã Bản Lầu. Trong đó có 70 suất quà dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, với mỗi suất gồm 1 triệu đồng học bổng, một balo và đồ dùng học tập.

Chương trình cũng trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh; 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt cùng một phần quà. Ngoài ra, tại chương trình, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội uỷ quyền cho đại diện Báo Tiền Phong trao tặng 3 thư viện sách (mỗi thư viện gồm nhiều loại sách tham khảo, văn học, kỹ năng sống trị giá khoảng 20 triệu đồng) cho 3 trường trên địa bàn xã Bản Lầu.

Đặc biệt, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng một phòng học Tin học gồm 10 máy tính, trị giá 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình dành 1.000 suất quà cho toàn bộ học sinh các trường tham dự Đêm hội Trăng rằm. Ban tổ chức còn chuẩn bị các khay bánh kẹo dành cho những khán giả tham dự chương trình.

Một trong những phần quà đặc biệt của đêm hội là hai suất học bổng dành cho em Nông Anh Tùng, học sinh lớp 5A2 và Nông Tiến Đạt, học sinh lớp 2A2. Cả hai em đều đang phải điều trị bệnh liên quan đến máu, có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy Tỉnh Đoàn Lào Cai trao tặng mỗi em một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Nhiều phần quà thiết thực được trao tại chương trình.

Cô Trần Thị Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Sen, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai cho biết, chương trình Trung thu năm nay mang đến niềm vui đặc biệt cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Theo cô Bình, những năm gần đây, Trung thu của các em chủ yếu được tổ chức tại thôn, với các hoạt động đơn giản như múa lân, phá cỗ, tặng quà. Vì vậy, một đêm hội quy mô cấp tỉnh, với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ như năm nay là trải nghiệm đáng nhớ với học sinh Bản Sen, Bản Lầu.

“Rất lâu rồi học sinh ở Bản Sen, Bản Lầu mới có cơ hội được các cơ quan, đơn vị tổ chức một chương trình ý nghĩa như vậy. Các em rất vui, bản thân tôi, các thầy cô giáo và phụ huynh cũng rất vui”, cô Bình chia sẻ. Cùng với chương trình, nhà trường được trao tặng phòng máy và sách tham khảo, giúp học sinh có thêm học liệu, cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin, đặc biệt là các em ở điểm trường.