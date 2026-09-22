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Thế giới

Hình ảnh hiếm hoi hé lộ năng lực chế tạo UAV của Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Triều Tiên vừa công khai dây chuyền sản xuất một số loại máy bay không người lái (UAV) quân sự mới, qua đó hé lộ những nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất các hệ thống không người lái nội địa.

Những hình ảnh được Triều Tiên công bố trong những ngày gần đây cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát các nhà máy công nghiệp quốc phòng lớn, xung quanh ông là những chiếc UAV tấn công.

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Hình ảnh về nhà máy sản xuất UAV được Triều Tiên công bố. (Ảnh: KCNA)
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Hình ảnh về nhà máy sản xuất UAV được Triều Tiên công bố. (Ảnh: KCNA)

Trong các chuyến thị sát, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ, đẩy mạnh tự động hóa và nâng cao năng lực sản xuất. Ông cũng tập trung vào lực lượng pháo binh Triều Tiên và kêu gọi tiếp tục hiện đại hóa lực lượng này.

“Pháo binh của chúng ta phải có năng lực tấn công tập trung, có sức hủy diệt lớn, quy mô lớn và đa dạng nhất,” KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói lực lượng này phải có khả năng vừa răn đe chiến tranh, vừa tiến hành chiến tranh khi cần thiết.

Những hình ảnh đó cho thấy các cơ sở đang lắp ráp ít nhất ba loại UAV, gồm Saetbyol-4, Saetbyol-9 và một loại UAV tấn công một chiều.

Trước đây, Bình Nhưỡng chủ yếu giới thiệu các UAV hoàn chỉnh và trình diễn bay, chứ không tiết lộ cơ sở sản xuất chúng. Những hình ảnh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực xây dựng năng lực sản xuất số lượng lớn máy bay không người lái.

Một trong những hệ thống được giới thiệu là Saetbyol-4, một UAV trinh sát tầm xa có kích thước rất lớn, với cấu hình khá giống RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Máy bay này lớn hơn đáng kể so với hầu hết các hệ thống không người lái mà Triều Tiên từng giới thiệu trước đây và được thiết kế để phục vụ năng lực giám sát tầm xa.

Saetbyol-9 là dòng UAV có vũ trang nhỏ hơn, sử dụng động cơ cánh quạt, có hình dáng nhìn chung giống MQ-9 Reaper của Mỹ, với nhiều giá treo vũ khí bên dưới hai cánh.

Hệ thống thứ ba dường như là đạn tuần kích (UAV cảm tử), có thiết kế được cho là giống dòng Harop của Israel.

Harop được thiết kế để tấn công các đơn vị phòng không đối phương. Loại máy bay này thường được phóng với số lượng lớn nhằm dụ các đơn vị tên lửa đất đối không kích hoạt radar. Khi phát hiện tín hiệu radar, Harop xác định vị trí nguồn phát và lập tức tấn công đơn vị phòng không đang bị lộ vị trí.

Sự tương đồng này dẫn đến suy đoán Triều Tiên có thể đã tiếp cận thiết kế của Israel thông qua quan hệ với lực lượng Hezbollah ở Li-băng.

Cơ sở sản xuất UAV quy mô lớn tại Panghyon được cho là đang đóng vai trò trung tâm trong các chương trình UAV của Triều Tiên. Hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy cả Saetbyol-4 và Saetbyol-9 tại cơ sở này vào tháng 2/2026.

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UAV trinh sát tầm xa của Triều Tiên có kích thước rất lớn

Các nhà phân tích cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên có thể đang chuyển từ việc chỉ trình diễn các nguyên mẫu riêng lẻ sang sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, chưa rõ quy mô sản xuất chính xác của nước này, bởi Triều Tiên chưa công bố số liệu sản xuất hoặc thông tin chi tiết về năng lực của các cơ sở.

Từ tháng 6/2025 đã có thông tin nói rằng 25.000 công nhân Triều Tiên được cử tới Cộng hoà Tatarstan để hỗ trợ tăng sản lượng UAV tại nhà máy Alabuga - cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp UAV cho các lực lượng vũ trang Nga.

Các thỏa thuận với Nga được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến UAV cho Triều Tiên. Các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng rất nhiều UAV cảm tử trong cuộc xung đột với Ukraine.

Bình Giang
Theo Yonhap, Ynetnews, Militarywatchmagazine
#Triều Tiên #UAV #Máy bay không người lái #Drone #Kim Jong Un

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