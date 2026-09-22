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Thế giới

Anh đồng ý hỗ trợ Ả-rập Xê-út đối phó Houthi sau khi Mỹ ‘lắc đầu’

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Andy Burnham cho biết Anh đồng ý cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ả-rập Xê-út để đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen.

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Thủ tướng Anh Andy Burnham. (Ảnh: AP)

Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/9, Thủ tướng Burnham cho biết Chính phủ Anh đồng ý để Không quân Hoàng gia Anh thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Ả-rập Xê-út.

Thỏa thuận này có hiệu lực trong vài tuần, nhưng ông Burnham cho biết sẽ được xem xét lại tùy tình hình.

Xung đột giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã bùng phát trở lại, khi Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ả-rập Xê-út, trong đó có cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Riyadh cuối tuần qua.

Houthi cũng tuyên bố phong tỏa hoạt động vận tải biển của Ả-rập Xê-út tại eo Bab el-Mandeb và Biển Đỏ, đồng thời tấn công các tàu có quan hệ với Ả-rập Xê-út và các cơ sở dầu mỏ bên trong quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Đầu tháng này, lực lượng Houthi tiến sâu hơn vào Yemen, chiếm thành phố cảng quan trọng Mokha và các đảo chiến lược trên Biển Đỏ, qua đó giúp họ giám sát tốt hơn hoạt động vận tải biển qua eo Bab el-Mandeb. Tuyến đường biển này thường vận chuyển khoảng 12% tổng thương mại toàn cầu.

Ông Burnham nói rằng Anh đang “hành động để bảo đảm lợi ích của London và khu vực, bởi Ả-rập Xê-út đang phải hứng chịu các cuộc tấn công, đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn, và chúng ta cần giữ cho những tuyến đường (vận chuyển dầu) đó được thông suốt”.

Anh lên án các cuộc tấn công của Houthi và tuyên bố sẽ “phối hợp với các đối tác để hỗ trợ ổn định khu vực, bảo vệ dân thường và hỗ trợ tiếp cận nhân đạo”.

Các quan chức Anh từ chối bình luận về “các vấn đề tác chiến”, nhưng lưu ý rằng Anh và Ả-rập Xê-út có quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ.

Mỹ - từng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Houthi, hiện không cho thấy ý định can dự quân sự vào thời điểm này.

Sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump huỷ kế hoạch không kích Houthi, lực lượng này đã tiến quân nhằm chiếm các cao điểm chiến lược ở Yemen, với mục tiêu cắt đứt khu vực ven Biển Đỏ khỏi những vùng lãnh thổ còn lại nơi các lực lượng được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn kiểm soát.

Reuters dẫn các nguồn tin quân sự Yemen cho biết, Houthi đang tìm cách chiếm các cao điểm trên dãy núi Kahboub, nằm tại hai tỉnh Taiz và Lahij. Những khu vực này ngăn cách vùng ven Biển Đỏ với miền Nam do chính phủ Yemen kiểm soát.

Các quan chức Anh cho biết thỏa thuận sẽ bắt đầu được triển khai trong những ngày tới. London sẽ điều một máy bay tiếp dầu RAF Voyager để tiếp nhiên liệu cho các máy bay Ả-rập Xê-út thực hiện những nhiệm vụ mang tính “phòng thủ”.

Trước đó, AP đưa tin Ả-rập Xê-út đã đề nghị các đồng minh, trong đó có Pháp, Anh, Pakistan và Ai Cập, hỗ trợ phòng không để giúp bảo vệ nước này trước các tên lửa và máy bay không người lái do Houthi và các nhóm thân Iran khác phóng vào Ả-rập Xê-út.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Houthi #Arab Saudi #Anh #Trung Đông

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