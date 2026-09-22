Nhan sắc hot girl cầu lông Thái Lan bị đình chỉ ở Asiad

TPO - Trước khi bị phát hiện dương tính với doping và tạm dừng thi đấu, Pitchamon Opatniputh được xem là gương mặt sáng giá của cầu lông nữ Thái Lan tại Asiad 2026. Bên cạnh tài năng, cô còn gây chú ý với ngoại hình xinh xắn.