Nhan sắc hot girl cầu lông Thái Lan bị đình chỉ ở Asiad

TPO - Trước khi bị phát hiện dương tính với doping và tạm dừng thi đấu, Pitchamon Opatniputh được xem là gương mặt sáng giá của cầu lông nữ Thái Lan tại Asiad 2026. Bên cạnh tài năng, cô còn gây chú ý với ngoại hình xinh xắn.
ITA ngay lập tức ban hành lệnh tạm đình chỉ đối với nữ vận động viên 19 tuổi. Điều đó đồng nghĩa Pitchamon không được thi đấu, tập luyện, huấn luyện hay tham gia bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ Asiad Aichi-Nagoya 2026 trong thời gian vụ việc được giải quyết. Cô có quyền yêu cầu xét nghiệm mẫu B và khiếu nại quyết định đình chỉ trước Bộ phận Chống doping của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS ADD).
Theo The Straits Times, Pitchamon dự kiến thi đấu cho đội tuyển nữ Thái Lan trong trận gặp Trung Quốc ngày 22/9. Việc cô bị đình chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đội hình Thái Lan tại nội dung đồng đội nữ.
Bên cạnh thành tích chuyên môn, Pitchamon còn được truyền thông Thái Lan chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn. Truyền thông Thái Lan gọi cô là “nữ VĐV cầu lông có gương mặt ngọt ngào”.
Luyện tập thể dục lâu năm giúp Pitchamon sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc. Cộng với chiều cao 1,7 m thân hình cô chuẩn như người mẫu.
Thời trang thường ngày của hot girl cầu lông Thái Lan thiên về trẻ trung, nữ tính. Cô thường xõa tóc dài làm tăng vẻ ngọt ngào.
Ngoài sân đấu, Pitchamon từng tiết lộ thích nghe nhạc, xem phim, mua sắm và dành thời gian bên bạn bè. Cô chuộng màu đen, món thịt ba chỉ và hâm mộ Taylor Swift.
Trong phần giới thiệu do Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố năm 2024, cô cho biết mình có bạn trai, cũng là vận động viên. Tuy nhiên, không có thông tin về đời sống tình cảm của cô ở thời điểm hiện tại.