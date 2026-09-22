Vụ bị đánh đến 'thân tàn ma dại': 3 bị cáo lĩnh hơn 10 năm tù, bồi thường 315 triệu đồng

TPO - Sáng 22/9, TAND khu vực 12 tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ người đàn ông bị đánh đến “thân tàn ma dại”.

Sáng 22/9, TAND khu vực 12 tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với ba bị cáo Trần Văn Hội (SN 1997, biệt danh “Vẹt”), Phan Thanh Tùng (SN 1987, biệt danh “Tám”) và Hồ Văn Viên (SN 1994, biệt danh “Chó”), cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Ba bị cáo bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”, liên quan vụ anh Võ Mộng Đạt (SN 1986) bị đánh đến “thân tàn ma dại” mà Báo Tiền Phong từng phản ánh qua loạt bài.

HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hội 4 năm tù; Phan Thanh Tùng 3 năm 6 tháng tù và Hồ Văn Viên 3 năm tù.

Các bị cáo Hội, Tùng, Viên (từ phải sang)

Liên đới bồi thường 315 triệu đồng

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc 3 bị cáo Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên liên đới bồi thường 315 triệu đồng cho bị hại Võ Mộng Đạt.

Khoản tiền này gồm các chi phí khám, điều trị, thuốc men, bồi dưỡng, tổn thất tinh thần và ngày công lao động được ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa, 3 bị cáo đã tự nguyện thống nhất chia đều trách nhiệm bồi thường dân sự đối với số tiền trên.

Đây cũng là mức bồi thường mà phía bị hại đề nghị và được HĐXX chấp nhận trên cơ sở các khoản thiệt hại đã được thu thập, chứng minh đầy đủ trong quá trình giải quyết vụ án.

Đối với những khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị của anh Võ Mộng Đạt nhưng chưa có đủ tài liệu, chứng cứ để xem xét tại phiên tòa lần này, HĐXX ghi nhận bị hại có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác để yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật.

Đánh người chỉ vì bị từ chối nhậu

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Hội, Tùng và Viên đang ngồi uống bia tại khu phố Mỹ Hòa thì nhìn thấy anh Võ Mộng Đạt đi bên ngoài.

Hội ra mời anh Đạt vào uống cà phê nhưng anh Đạt không đồng ý. Không có mâu thuẫn từ trước, Hội đã dùng hai tay bế nhấc anh Đạt lên rồi ném mạnh xuống nền xi măng.

Thấy vậy, Tùng từ trong quán chạy ra, dùng dép đánh vào mặt anh Đạt, đồng thời nắm cổ áo giữ nạn nhân để Hội và Viên tiếp tục dùng tay, chân đánh liên tiếp.

Sau trận đánh, anh Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Tuy nhiên, sức khỏe của nạn nhân suy giảm nghiêm trọng, nằm bất động, yếu liệt tứ chi trong thời gian dài.

Đây cũng là vụ án từng gây nhiều tranh luận bởi trong quá trình giải quyết, kết quả giám định thương tích nhiều lần xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể 0% hoặc chưa đủ cơ sở xác định tình trạng yếu, liệt tứ chi có liên quan đến việc bị đánh.

Sau khi gia đình nhiều lần gửi đơn đề nghị làm rõ, cơ quan chức năng tiến hành trưng cầu giám định lại.

Kết quả giám định lần thứ năm của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định anh Đạt mắc rối loạn vận động phân ly, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%. Kết luận giám định xác định sang chấn tâm lý do bị đánh là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Đối tượng Trần Văn Hội ẵm, ném anh Đạt xuống nền xi măng.

Đến phút cuối mới thừa nhận hậu quả

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai ngày 21/9, cả ba bị cáo tiếp tục thừa nhận hành vi đánh anh Đạt là sai nhưng không thừa nhận hậu quả về sức khỏe mà bị hại phải gánh chịu là do hành vi của mình gây ra.

Các bị cáo đưa ra nhiều giả thuyết về nguyên nhân tình trạng bệnh của anh Đạt như: có thể bị té ngã hoặc gia đình bị đòi nợ, vợ bị bệnh…, nên sinh ra bệnh.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND, HĐXX cho rằng những giả thuyết này không có căn cứ, bởi các kết luận giám định đã xem xét, loại trừ những yếu tố mà các bị cáo viện dẫn.

Đáng chú ý, đến phần xét hỏi và luận tội vào chiều 21/9, cả ba bị cáo bất ngờ thừa nhận hậu quả thương tích 23% của anh Đạt là do hành vi của mình gây ra. Các bị cáo đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND nhận định hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, giữa các bị cáo và anh Đạt không có mâu thuẫn từ trước.

VKS đề nghị Trần Văn Hội mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Phan Thanh Tùng từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù và Hồ Văn Viên từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa, tính chất, mức độ hành vi, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên mức án đối với từng bị cáo như trên.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra từ ngày 29/7 đến 3/8, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan.

Sau khi bị đánh, anh Đạt rơi vào tình trạng nằm bất động, không còn nhận thức.

5 lần giám định mới làm rõ nguyên nhân

Như Tiền Phong phản ánh, anh Võ Mộng Đạt nằm bất động trong thời gian dài sau khi bị đánh. Gia đình đã đưa nạn nhân đi điều trị nhiều nhưng bệnh tình không tiến triển.

Về phía cơ quan chức năng, sau khi anh Võ Mộng Đạt bị đánh, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tại 5 cơ quan chuyên môn.

Lần thứ nhất, Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ) xác định các dấu vết thương tích trên cơ thể anh Đạt có tỷ lệ 0%, trong khi tình trạng yếu, liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân.

Lần thứ hai, Phân viện Pháp y Quốc gia tại TPHCM cũng kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể 0%, chưa đủ cơ sở xác định tình trạng yếu, liệt tứ chi là do chấn thương.

Lần thứ ba, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên xác định anh Đạt bị sa sút trí tuệ không biệt định, mức độ nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 63%, nhưng chưa có cơ sở xác định tình trạng này do bị đánh.

Lần thứ tư, Viện Pháp y Quốc gia kết luận không phát hiện dấu vết thương tích vùng đầu, chưa đủ cơ sở xác định tình trạng yếu, liệt tứ chi và trầm cảm của anh Đạt có liên quan đến vụ việc ngày 26/10/2023.

Sau khi gia đình liên tục có đơn đề nghị làm rõ, cơ quan chức năng tiến hành giám định lần thứ năm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa mới có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên.