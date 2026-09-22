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Đồng Nai:

Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Văn Quân

TPO - Ngày 22/9, Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan đến người đàn ông được phát hiện tử vong trong khe đá tại xã Đak Nhau.

Theo Công an TP. Đồng Nai, khoảng 16h45 ngày 17/9, Công an xã Đak Nhau nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bến Ba Cô, thuộc thôn Đak Nung.

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Các lực lượng chức năng xã Đak Nhau tham gia đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khe đá ngay trong đêm (ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng đến hiện trường. Thi thể nạn nhân mặc áo cộc tay màu nâu, tay trái đeo đồng hồ điện tử màu đen, đang trong quá trình phân hủy và mắc kẹt trong khe đá.

Khu vực phát hiện thi thể có địa hình phức tạp, đường đất trơn trượt, sình lầy do mưa lớn kéo dài. Một số đoạn, lực lượng chức năng phải đi bộ băng rừng, vượt qua những dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng tổ chức bảo vệ khu vực, phục vụ công tác khám nghiệm và truy tìm tung tích nạn nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng tìm phương án đưa thi thể ra khỏi khu vực khe đá trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, phục vụ công tác khám nghiệm và các thủ tục điều tra theo quy định.

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Khu vực tiếp cận thi thể hiểm trở các lực lượng phải vượt suối, băng rừng (ảnh CACC)

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông H.V.Nh. (SN 1997, thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau).

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, thi thể ông Nh. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Văn Quân
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