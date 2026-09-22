Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Sáng 22/9, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang giới thiệu bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Thanh Hương cho biết, việc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Theo bà Hương, sau hợp nhất, An Giang có không gian phát triển rộng lớn hơn, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng, đô thị, phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị. Tỉnh An Giang đang đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả kinh tế biển, kinh tế biên giới, du lịch, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, An Giang đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

Bà Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Huy.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định, HĐND tỉnh phải tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa các chủ trương thành nghị quyết phù hợp thực tiễn, đồng thời tăng cường giám sát để các quyết sách đi vào cuộc sống.

“Tôi sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động. Mỗi quyết sách phải được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và tính khả thi”, bà Hương nói.

Bà Hương cũng cam kết, tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch, thực chất, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả. Mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, đóng góp thẳng thắn của cử tri và nhân dân trong tỉnh.