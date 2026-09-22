Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Nhật Huy

TPO - Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 22/9, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang giới thiệu bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

huy13596-1802.jpg
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Thanh Hương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Thanh Hương cho biết, việc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Theo bà Hương, sau hợp nhất, An Giang có không gian phát triển rộng lớn hơn, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng, đô thị, phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị. Tỉnh An Giang đang đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả kinh tế biển, kinh tế biên giới, du lịch, nâng cao giá trị nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, An Giang đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.

img-9770.jpg
Bà Trần Thị Thanh Hương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Huy.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định, HĐND tỉnh phải tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa các chủ trương thành nghị quyết phù hợp thực tiễn, đồng thời tăng cường giám sát để các quyết sách đi vào cuộc sống.

“Tôi sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động. Mỗi quyết sách phải được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và tính khả thi”, bà Hương nói.

Bà Hương cũng cam kết, tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch, thực chất, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả. Mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, đóng góp thẳng thắn của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Bà Trần Thị Thanh Hương sinh năm 1971, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, bà từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Long Xuyên; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cũ; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang.

Từ tháng 7/2025, bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (sau sáp nhập). Từ tháng 8/2026, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.

Nhật Huy
#Trần Thị Thanh Hương #Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang #HĐND tỉnh An Giang #An Giang #Kỳ họp HĐND tỉnh #APEC 2027 Phú Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe