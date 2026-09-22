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Hà Tĩnh dùng tiền Formosa bồi thường để làm 'nhà' cho tôm cá

Hoài Nam

TPO - Hà Tĩnh lần đầu triển khai thả rạn nhân tạo xuống vùng biển ven bờ, với 9.000 khối rạn được bố trí tại 4 khu vực, nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ngày 21/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu thả 25 khối rạn nhân tạo đầu tiên xuống vùng biển ven bờ xã Kỳ Xuân (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh).

Hoạt động này nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản và phục hồi nguồn lợi ven bờ, đây là lần đầu tỉnh triển khai mô hình này. Được biết, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng từ khoản bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 1007/QĐ-TTg ngày 19/9/2024.

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25 khối rạn nhân tạo đầu tiên được thả xuống vùng biển ven bờ xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh.

Theo thiết kế, 9.000 khối rạn sẽ được thả tại 4 khu vực ở vùng biển ven bờ xã Kỳ Xuân, tổng diện tích khoảng 8km². Mỗi khu vực rộng khoảng 2km², cách bờ trung bình 4,5km, ở độ sâu 15-22m. Mỗi khu vực được bố trí 90 cụm rạn, mỗi cụm gồm 25 khối. Các khối rạn có hai dạng chính là chỏm cầu và lập phương rỗng, được chế tạo bằng bê tông cốt thép chuyên dụng, thiết kế nhiều khoảng trống để tạo nơi trú ẩn cho sinh vật biển.

Mỗi khối rạn có thể tích rỗng khoảng 7,5m³, trọng lượng 2,5-8 tấn tùy loại. Sau khi được thả xuống đáy biển, các khối rạn sẽ tạo bề mặt và khoảng trống để sinh vật biển bám, trú ẩn, kiếm ăn, sinh trưởng và sinh sản. Qua đó, dự án hướng tới phục hồi hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ.

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Khối rạn nhân tạo được đưa xuống biển để tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản.

Theo đơn vị thực hiện, các khu vực rạn nhân tạo cũng góp phần hạn chế tác động của hoạt động khai thác bằng lưới kéo đáy đối với bãi sinh sản và khu vực tập trung thủy sản còn non.

Việc triển khai rạn nhân tạo tại Hà Tĩnh được kỳ vọng góp phần bảo vệ nguồn lợi biển, nâng cao ý thức cộng đồng trong khai thác, bảo vệ thủy sản và thực hiện các quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hoài Nam
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