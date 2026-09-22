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Tòa tuyên Jack là cha đẻ của con gái diễn viên Thiên An

Tân Châu ​

TPO - HĐXX TAND Khu vực 2 TPHCM tuyên xác định nam ca sĩ là cha đẻ của bé Đ. (con của bà Thiên An) và có quyền, nghĩa vụ của người cha theo quy định của pháp luật.

Sáng 22/9, TAND Khu vực 2 TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự Tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện xác nhận ông Tuấn là cha đẻ của bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) và có các quyền, nghĩa vụ của người cha với cháu Đ. theo Luật hôn nhân và gia đình.

Trước khi HĐXX tuyên án, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nói rằng, qua tài liệu hồ sơ, lời khai của các bên có cơ sở xác định ông Tuấn là cha của con gái bà An. Viện Kiểm sát chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tuấn.

Tại phiên tòa, bà Thiên An trình bày rằng từ lúc sinh bé Đ. đến đầu năm 2022, bà chỉ nhận được hơn 100 triệu đồng từ ông Tuấn. Từ đó đến nay, việc chăm sóc bé dựa vào kinh tế của mẹ bà An.

Bà An cũng trình bày không có hành vi cản trở và tạo điều kiện cho ông Tuấn thực hiện quyền làm cha của bé Đ., đứng tên trên giấy khai sinh nhưng ông Tuấn từ chối.

Ông Tuấn trình bày là cảm thấy có lỗi với con, muốn con có tên cha trên giấy tờ và muốn thực hiện quyền làm cha.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về dự định sẽ làm gì khi thực hiện quyền làm cha, ông Tuấn nói không tách con ra khỏi mẹ. Ông muốn được "tiếp cận con gái từ từ" và sẽ lập sổ tiết kiệm cho con.

Phiên tòa được mở lại vào sáng 22/9 sau khi phiên xét xử cách đó một tuần phải tạm dừng do phía nguyên đơn có đơn xin vắng mặt và được HĐXX chấp nhận.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu Tòa án xác định bé Đ. là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời đề nghị bị đơn không được ngăn cản ông thực hiện quyền và trách nhiệm của người cha đối với bé.

Phía bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An đã có bản tự khai gửi tòa án, thể hiện không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo nội dung được công bố trước đó, bà Thiên An cho rằng người yêu cầu Tòa án xác định quan hệ cha con phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh. Bà cũng đề nghị được vắng mặt trong quá trình tố tụng để tập trung công việc và chăm sóc con, đồng thời không đồng ý tiến hành hòa giải.

Vụ tranh chấp được TAND Khu vực 2 TPHCM thụ lý từ năm 2025. Trong quá trình giải quyết, những vấn đề liên quan đến việc xác định quan hệ cha con, quyền thăm nom, chăm sóc và trách nhiệm đối với trẻ được hai bên trình bày theo những hướng khác nhau.

Đây là vụ án dân sự nhận được sự quan tâm lớn do nguyên đơn và bị đơn đều là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - giải trí. Các vấn đề liên quan đến đời tư và trẻ nhỏ thuộc phạm vi được HĐXX xem xét thận trọng trong quá trình giải quyết vụ án.

Tân Châu ​
#Jack #Trịnh Trần Phương Tuấn #Trần Nguyễn Thiên An #TAND TPHCM Khu vực 2 #Xác định quan hệ cha con #Quey62n thăm con

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