Phát hiện vi khuẩn E. coli và Bacillus cereus trong món ăn khiến 222 người ngộ độc ở Huế

Ngày 22/9, thông tin từ Sở Y tế TP. Huế cho biết đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền.

Kết quả điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng cùng kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cho thấy, vụ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Bacillus cereus được phát hiện trong một số món ăn phục vụ tại bếp ăn tập thể. Các món được xác định gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Sở Y tế TP. Huế đã xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế.

Bếp ăn này do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp dịch vụ ăn uống. Qua điều tra, trưa 10/9 bếp phục vụ 4.060 suất ăn; trưa 11/9 phục vụ 3.895 suất. Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h chiều 10/9.

Từ sáng 11/9, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy. Khi số người có biểu hiện tương tự tăng, Công ty Scavi Huế chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (phường Phong Thái) và Trung tâm Y tế Phong Điền (phường Phong Điền) để điều trị.

Tổng cộng 222 người được tiếp nhận điều trị, trong đó 198 người tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và 24 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền. Bệnh nhân nhập viện muộn nhất được ghi nhận ngày 15/9. Từ ngày 16 đến 22/9 không phát sinh thêm ca bệnh.

Vụ ngộ độc khiến 222 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Đến nay, toàn bộ 222 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện tại hai cơ sở y tế kể trên. Hai bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 xuất viện ngày 20/9. Trước đó, 24 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền cũng đã hoàn tất điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế TP. Huế phối hợp các đơn vị chức năng điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc các nguyên liệu liên quan.

Ngày 12/9, Sở Y tế TP. Huế quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành. Công ty Scavi Huế được yêu cầu bảo đảm suất ăn cho người lao động theo đúng quy định trong thời gian bếp ăn bị đình chỉ.

Sở Y tế TP. Huế cho biết, hiện tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.