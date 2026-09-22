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Mưa lớn ở miền Trung, Nam Bộ: Vùng mưa mở rộng, kéo dài hơn dự báo

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo mưa lớn ở miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên còn kéo dài đến khoảng ngày 25/9, dài hơn so với những nhận định trước đó, đồng thời vùng mưa cũng có xu hướng dịch chuyển về phía Quảng Trị, Hà Tĩnh vào khoảng đêm 24/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 22/9, khu vực Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa, Lâm Đồng và miền Tây Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 22/9 có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, tại trạm Phú Hưng (Cà Mau) ghi nhận lượng mưa 168,6mm, trạm Suối Đá (Đà Nẵng) 76,4mm.

Dự báo từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong khi đó, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

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Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ tiếp tục đón mưa lớn kéo dài.

Nhận định mới nhất cho thấy, mưa còn tiếp diễn sau ngày 24/9. Dự báo trong đêm 24/9 và ngày 25/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ đêm 24/9 và ngày 25/9 cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Như vậy, so với phạm vi mưa trong những ngày đầu của đợt mưa lần này, vùng mưa lớn tiếp tục mở rộng về phía Bắc, đồng thời thời gian mưa kéo dài hơn, đến ngày 25/9 tại nhiều khu vực.

Ngoài các khu vực mưa lớn, từ chiều tối 22/9 đến ngày 23/9, phía Nam Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, dự báo từ ngày 22/9 đến ngày 25/9, trên các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế, các sông suối nhỏ, thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, đỉnh lũ hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn-Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpôk dao động trên dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Lâm Đồng.

Nguyễn Hoài
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