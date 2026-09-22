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Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: 'Giảm thuế để nâng chất lượng bữa ăn trường học, bệnh viện thì quá tuyệt'

Luân Dũng

TPO - Ủng hộ chính sách miễn thuế đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng, đây là chính sách nhân văn nhưng không bóc tách rõ thì rất khó. "Nói giảm thuế để chất lượng bữa ăn tăng lên thì quá tuyệt vời nhưng cái đó phải có cam kết”, bà Hải nêu.

Đề xuất miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Chính phủ đề xuất bổ sung vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng: Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

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Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị bổ sung nội dung miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế. Quy định này nhằm đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp với cá nhân kinh doanh cùng thực hiện dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng việc miễn toàn bộ thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện chưa có đầy đủ căn cứ về chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, việc ban hành chính sách miễn thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban cho rằng chưa có cơ sở rõ ràng để khẳng định phần lợi ích có được từ chính sách miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá suất ăn hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn.

Trên cơ sở đó, cơ quan thẩm tra chưa nhất trí bổ sung chính sách miễn thuế nêu trên vào dự thảo luật.

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Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng cho rằng, chính sách ưu đãi thuế với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh là chưa đủ cơ sở chính trị để đưa vào dự thảo luật.

Dẫn kinh nghiệm một số nước, ông Phan Chí Hiếu cho rằng nên áp dụng trực tiếp ưu đãi cho những người thụ hưởng. Ví dụ với học sinh có thể nghiên cứu chính sách ưu đãi nào đó để hỗ trợ về bữa ăn thay vì hỗ trợ thông qua doanh nghiệp.

Có thể làm được và tách bạch được

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải ủng hộ chính sách này, song bà lưu ý chính sách phải phù hợp, đúng đối tượng, và phải bóc tách rõ ràng việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở y tế.

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Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

“Chính sách nhân văn nhưng không bóc tách rõ thì rất khó. Nói giảm thuế để chất lượng bữa ăn tăng lên thì quá tuyệt vời nhưng cái đó phải có cam kết”, bà Hải nêu rõ.

Đánh giá đây là chủ trương nhân văn, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng băn khoăn về việc bổ sung các nội dung này. Ông đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngồi bàn lại một cách kỹ lưỡng, "nói có sách mách có chứng".

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: QH)

Làm rõ thêm nội dung này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, vấn đề cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, y tế là nội dung mới phát sinh nên chưa kịp qua bước Bộ Tư pháp thẩm định.

Với việc cung cấp suất ăn cho cơ sở y tế, giáo dục, ông cho biết có 2 loại: Một là, xã hội hóa, doanh nghiệp tài trợ. Với trường hợp này, luật đã cho phép miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hai là, khi doanh nghiệp ký hợp đồng với cơ sở y tế, giáo dục, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm “cộng thêm” vào chất lượng bữa ăn cho người thụ hưởng.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: QH

Phó Thủ tướng khẳng định, có thể làm được và tách bạch được, song Bộ Tài chính phải có hướng dẫn cụ thể, thậm chí có mẫu chung để doanh nghiệp khi ký hợp đồng với cơ sở giáo dục, y tế làm theo. Cùng với đó, doanh nghiệp phải hạch toán riêng và chịu kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, với chính sách miễn thuế cho hoạt động cung cấp suất ăn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Trường hợp Chính phủ vẫn tiếp tục giữ đề xuất thì phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục luật định và giải trình, làm rõ sự cần thiết áp dụng cho cả doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh.

Luân Dũng
#Chính sách thuế suất ăn học #Chính sách nhân văn #Bảo đảm chất lượng bữa ăn #Quy định thuế giáo dục y tế #Chính sách miễn thuế #Miễn thuế suất ăn trường học #Bà Nguyễn Thanh Hải

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