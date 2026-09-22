Người đàn ông tử vong bất thường sau khi vào cửa hàng xăng dầu trú mưa

TPO - Một người đàn ông 61 tuổi vào cửa hàng xăng dầu ở phường Dĩ An để trú mưa và được nhân viên cho mượn ghế bố ngủ qua đêm, đến sáng hôm sau thì được phát hiện đã tử vong.

Ngày 22/9, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường ĐT743C (phường Dĩ An).

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu S.L. trên đường ĐT743C (phường Dĩ An, TPHCM) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, tối 21/9, ông V.Đ.C. (61 tuổi, quê Nghệ An) đi bộ đến cửa hàng kinh doanh xăng dầu S.L. trên đường ĐT743C để trú mưa. Đến khuya, thấy ông C. ở lại, nhân viên cửa hàng cho ông mượn một chiếc ghế bố và tấm chăn để nằm nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, nhân viên cửa hàng đến gọi ông C. dậy thì phát hiện ông đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, ông C. làm bảo vệ tại một bãi xe của người thân, cách cửa hàng xăng dầu vài trăm mét.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.