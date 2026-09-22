Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông tử vong bất thường sau khi vào cửa hàng xăng dầu trú mưa

Nguyễn Tiến

TPO - Một người đàn ông 61 tuổi vào cửa hàng xăng dầu ở phường Dĩ An để trú mưa và được nhân viên cho mượn ghế bố ngủ qua đêm, đến sáng hôm sau thì được phát hiện đã tử vong.

Ngày 22/9, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường ĐT743C (phường Dĩ An).

tp-c_1790069328632-1520346798200758317-1520346798200758317-736d4d1c94c70e8aa2458ac3f9388ff4-8024.jpg
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu S.L. trên đường ĐT743C (phường Dĩ An, TPHCM) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, tối 21/9, ông V.Đ.C. (61 tuổi, quê Nghệ An) đi bộ đến cửa hàng kinh doanh xăng dầu S.L. trên đường ĐT743C để trú mưa. Đến khuya, thấy ông C. ở lại, nhân viên cửa hàng cho ông mượn một chiếc ghế bố và tấm chăn để nằm nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, nhân viên cửa hàng đến gọi ông C. dậy thì phát hiện ông đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, ông C. làm bảo vệ tại một bãi xe của người thân, cách cửa hàng xăng dầu vài trăm mét.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tiến
#người đàn ông tử vong ở cây xăng #tử vong ở cây xăng #tử vong bất thường #tử vong #xăng dầu #Dĩ An #điều tra #công an #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe