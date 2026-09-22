Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh

TPO - Mưa lớn kéo dài trong thời gian qua khiến một số vị trí trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thái Nguyên xảy ra sạt lở đất, hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với những đoạn đường này.

Cụ thể, sạt trượt đã xảy ra trên Quốc lộ 3 (QL3) tại các vị trí Km130+950, Km148+400, Km202+130; đường Hồ Chí Minh tại vị trí Km120+650. Các vị trí nêu trên thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên, do Khu Quản lý đường bộ I được giao quản lý.

Bộ Xây dựng đánh giá, sạt lở, hư hỏng tại các vị trí nêu trên có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I được giao xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Tại đèo Áng Toòng, thuộc xã Tân Kỳ (Thái Nguyên), xảy ra sự cố sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường QL 3B hôm 20/9.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nguy cơ hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ và nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra bởi tại các vị trí trên, mái ta luy dương bị sạt trượt, xuất hiện vết nứt cung trượt; đất, đá bị nứt, rơi, lăn xuống mặt đường.

Nếu không được theo dõi, xử lý kịp thời, đất đá có thể tiếp tục sạt xuống nền, mặt đường, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ, ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và các đợt mưa từ ngày 18/8 đến 8/9, trên các tuyến QL3 và đường Hồ Chí Minh thuộc phạm vi Khu Quản lý đường bộ I quản lý xảy ra nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Trong đó, tại các vị trí Km130+950, Km148+400, Km202+130 QL3 và Km120+650 đường Hồ Chí Minh xuất hiện sạt trượt ta luy dương, vết nứt cung trượt, đất đá nứt, rơi, lăn xuống đường; nguy cơ tiếp tục sạt trượt, ảnh hưởng đến an toàn công trình và an toàn giao thông.